Inicia vacunación para menores con comorbilidades en NL

La vacunación para adolescentes de 12 a 17 años, con comorbilidades, ya arrancó en Nuevo León, y hasta el momento hay 37 mil menores registrados

Por: Estrella Gracia

noviembre, 01, 2021 15:01

Alexis, fue uno de los primeros beneficiados, a sus 14 años tiene rinitis alérgica y obesidad, y durante toda la pandemia no ha convivido con sus amigos.

Y el regreso a clases lo mantenía preocupado tanto a él, como a su familia.

"Me siento bien, no me duele, estaba nervioso, pero no. Sí, me siento más tranquilo de regresar a clases", dijo Alexis.

La Secretaría de Salud tiene previsto que durante los meses de noviembre y diciembre se pueda cubrir a los primeros 37 mil registrados, por lo que emplearán diversas estrategias, principalmente con el IMSS ya que el instituto es el que tiene mayor cantidad de derechohabientes con comorbilidades.

Los requisitos para este esquema son: registro en la plataforma mivacuna.salud.gob.mx, certificado médico de comorbilidad, identificación de menor, padres de familia o tutores y el consentimiento firmado.

Quienes ya estén registrados tiene que comunicarse al módulo que les corresponde para que les agenden su cita.

A la UNEME Pediátrica podrán acudir los derechohabientes de servicios municipales, Sección 50, Isssteleón, Suspe, NOVA, DIF, Cuauhtémoc y Famosa, PEMEX, SEDENA, y Secretaría de Salud, por lo que tendrán que hacer su cita en los teléfonos 8183592730 y 8183596616.

A la Clínica 25 del IMSS acudirán los derechohabientes del Seguro Social y tendrán que agendar su cita en las líneas 8183714100 extensión 41307

Mientras que al Hospital Universitario podrán acudir los usuarios de servicios privados y del propio nosocomio, ellos tendrán que agendar su vacuna en el teléfono 8110515681.

Quienes no se han registrado aún lo pueden hacer.