INE reforzará protocolos sanitarios: Pedirán a votantes llevar su propia pluma

Entre las medidas que se tomarán el día de la jornada para las 6,994 casillas con las que contará Nuevo León, será pedir a los electores llevar su propio bolígrafo, accesar de 2 en 2 para votar y el uso obligatorio de cubrebocas

| 12/03/2021 | ionicons-v5-c 22:45 | - Rosalinda Tovar |

Monterrey.- Para asegurar que las elecciones se den en forma segura, el Instituto Nacional Electoral (INE) reforzará los protocolos sanitarios para el día en que se celebren los comicios, además de emitir lineamientos a los candidatos para los actos proselitistas.

"La coordinación es buena y se intensificará en los siguientes días, emitirá una serie de protocolos sanitarios, una de ellas que son las condiciones para las candidatas y candidatos de los partidos políticos y coaliciones a seguir durante las tareas de proselitismo de las campañas electorales.

"El INE no va a constituirse en una policía sanitaria a vigilar si cumplen o no cumplen con estas recomendaciones, creo que la opinión pública dará cuenta de quien actúa responsable en ese sentido y quien no", expresó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

En rueda de prensa, señaló que entre las medidas que se tomarán el día de la jornada para las 6,994 casillas con las que contará Nuevo León, será pedir a los electores llevar su propio bolígrafo, accesar de 2 en 2 para votar y el uso obligatorio de cubrebocas.

"Estaremos pidiendo que lleven su propio bolígrafo, en caso de que no lo lleven se les proporcionará uno, que se sanitizará antes y después", indicó.

Córdova se mostró positivo en la participación, pues dijo que la ciudadanía se está apropiando de la elección, ya que de los 56 mil 340 funcionarios de casilla, hasta el día de hoy se reportan 86 mil 600, equivalente al 154 por ciento de lo que requieren.

Además el presidente del INE, hizo un llamado a la secretaría de Educación para que abra los planteles, con el objetivo de verificar las condiciones de las escuelas que serán sede de casillas y saber si pueden ser utilizadas para el fin.

"Hay algunas escuelas donde instalaremos casillas que requieren digamos la atención a las que le pedimos el acceso para poder verificar las condiciones para que el 6 de junio existan las mejores circunstancias para que las casillas estén en condiciones dignas", dijo.

Precisó que de los 3,250 domicilios donde se instalarán casillas; 1,600 se ubicarán en escuelas públicas,150 en oficinas públicas y 342 en lugares públicos.