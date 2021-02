Industria de Nuevo León tendrá pérdidas por 18 mil millones de pesos tras apagón

Rafael Garza, editor de Finanzas de El Horizonte, señaló que la industria de Nuevo León tendrá pérdidas por 18 mil millones de pesos debido a las afectaciones por el apagón

| 16/02/2021 | ionicons-v5-c 12:44 | - Rafael Garza |

Nuevo León.- Una de las principales causas que imposibilitó que la Comisión Federa de Electricidad (CFE) no contara con alternativas y no sufrir un mega apagón –que afectó a los estados del norte y noreste del país–, es que no ha diversificado sus proveedores de gas natural, consideraron expertos.



Ayer, desde las 07:30 horas, alrededor de 4.8 millones de usuarios, que representan el 66% del total de la zona noreste, se quedaron sin el servicio. Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamaulipas y Zacatecas fueron los estados afectados al menos unas horas, al tener que suspenderse la operación de diversas centrales eléctricas. En Nuevo León, se afectó a 2 millones 024,395 usuarios que son el 97% del total; hasta en la tarde, se había restablecido el 93% del servicio. En conferencia de prensa, la CFE afirmó que las centrales generadoras de energía tuvieron que desconectarse entre el domingo y la madrugada del lunes porque proveedores de Texas redujeron el

suministro de gas natural con el que funcionan. Esto porque la onda gélida provocó un aumento de 20% en el consumo de ese estado. Otro motivo, afirmó el director de CFE energía, Miguel Reyes, es que se redujo la oferta pues las bajas temperaturas congelaron los pozos de gas de Waha y Permian, así como los ductos que conducen la molécula.