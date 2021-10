Inaugura gobernador remodelación del Hospital de Galeana

Por: Alan Colunga

octubre, 01, 2021 14:55

Con una inversión aproximada de 171 millones de pesos, 50 en equipamiento y 121 en obra, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, inauguró la ampliación y remodelación del Hospital General de Galeana.

"No es fácil, más con el abandono de la Federación. No se me vayan a enojar lo morenistas. Es como si Nuevo León se olvida de Galeana. Lo mejor es potenciar al pueblo", dijo Rodríguez Calderón.

El objetivo de este nosocomio es proveer y beneficiar de servicios de salud básicos y especializados a los galeanenses y habitantes de municipios circunvecinos; garantizando una atención oportuna y de calidad.

"La mejor manera de potenciar al pueblo es con escuelas, hospitales y carreteras. La gente deja de pedir después", comentó el mandatario.

Algunas áreas con las que contarán estas instalaciones remodeladas son Cirugía, Unidad de Cuidados Intensivos, Urgencias, Shock Trauma, Farmacia, Laboratorio, Anfiteatro, entre otras.

También, tendrá 32 camas; 15 de hospitalización para adultos, 13 de ginecobstetricia y 4 pediátricas.

La ampliación consta de 2 mil 361 metros cuadrados.

Por último, el gobernador agradeció a Galeana por el cariño que le brindaron tras seis años al frente del estado.

