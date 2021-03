IMSS asegura resolver escasez de material para pruebas de sangre

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León aseguró que ya resuelve las falta de pruebas de sangre que prevalecía en algunas de sus clínicas en la entidad.

26/03/2021 - Rosalinda Tovar

Nuevo León.- Después de que INFO7 documentó ayer que derechohabientes denunciaron escasez de material para realizar exámenes de laboratorio en al menos tres hospitales del estado, el IMSS señaló por medio de un comunicado que ya se surtieron de reactivos para realizar estudios de colesterol, triglicéridos y hemoglobina glicosilada en la UMF30, que también brinda el servicio a la Unidad Médica Familiar 68.

"Con relación a que las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 30 y 68, así como el Hospital General de Zona (HGZ) No. 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social no cuentan con reactivos para realizar estudios de laboratorio, la Oficina de Representación Nuevo León informa lo siguiente: Se ha dado cumplimiento oportuno a la demanda de servicios de laboratorios.

"Asimismo, el día de ayer 24 de marzo, se realizó el surtimiento de reactivos para realizar estudios de colesterol, triglicéridos y hemoglobina glucosilada en la UMF 30, que también brinda el servicio a la UMF 68", señaló el instituto.

La delegación, que encabeza Karla López, agregó que ante cualquier situación que pudiera afectar la atención de los derechohabientes, el IMSS Nuevo León evalúa e implementa alternativas para brindar el servicio correspondiente de manera adecuada y oportuna.