Impondrán denuncia por anomalías en la Línea 3 del Metro

Entre las irregularidades encontradas señalaron la mala administración de la obra que la llevó a gastos millonarios e irreparables

Por: Elizabeth Cruz

febrero, 07, 2022 12:06

La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, acompañado del director actual de Metrorrey, Roberto Vargas, anunciaron que impondrán una denuncia por anomalías en la Línea 3 del Metro.

En rueda de prensa, el titular de la secretaría, Hernán Villarreal, indicó que la primera anomalía encontrada fue la mala administración de la obra que la llevó a gastos millonarios e irreparables de un proyecto que comenzó en un costo de $5,290 millones de pesos y pasó a $7,378 millones de pesos.

"Al cierre de la administración anterior se tenían compromisos de pago por hasta $7,378 millones de pesos y reclamos de las empresas contratadas por hasta $621 millones de pesos", reveló.

Villarreal añadió que derivado de esto van a denunciar:

-Posibles sobrecostos

-Desaparición de documentos

-Pagos realizados sin justificación

-Trabajos fuera de especificación y mal realizados

-Entregas de trabajo incompletos

-Mala administración de la obra, que provocó gastos no recuperables y financieros

Son cerca de 20 mil folios que incluyen estas irregularidades mismas que se llevarán ante la Fiscalía Anticorrupción.

"El objetivo es que se actúe conforme a derecho y si hay algún responsable, se actúe contra él", indicó el secretario de Movilidad.

Por su parte, el director de Metrorrey, Roberto Vargas, informó que se detectaron trabajos mal ejecutados que posiblemente se presentaron desde el anuncio de la Línea 3.

"Incluso que podrían venir estas fallas desde el proyecto ejecutivo, es decir, que nos estaríamos yendo hasta el diseño y que como organismo nos podría representar un problema también con el mantenimiento", señaló.

Y denunció la falta de herramienta y refacciones para el mantenimiento de la Línea.

"Tenemos faltante de herramienta y refacciones, es decir, a pesar de ser una línea nueva podríamos tener problemas con el mantenimiento en un momento dado porque no contamos -al día de hoy- con las herramientas específicas para atender los subsistemas de esta línea", indicó.

Vargas descartó que por el momento exista un riesgo detectado para los usuarios del Metro, sin embargo, el personal técnico realizan inspecciones.

Por otro lado, aceptó que las escaleras eléctricas instaladas en la Línea 3 no fueron diseñadas para uso masivo y estar en la intemperie.

"No es un secreto que las escaleras eléctricas no funcionan en la Línea 3, es porque no cumplieron con la especificación de uso masivo y en intemperie, incluso desde el diseño de algunas caídas de agua de los techos de las estaciones", agregó.

Subrayó que Metrorrey al no ser entregado en su totalidad, cualquier tipo de falla que se presente será tardía puesto que deben denunciarlo al contratista para que haga la reparación correspondiente.