Ignoró autoridad reportes de violencia contra menor agredida

La custodia de la niña, quien fue agredida por la pareja de su mamá, pasó de manera temporal al papá y a la abuela paterna

Por: David Cázares

julio, 11, 2022 13:13

Previo a la agresión que sufrió y que fue captada en video, la menor violentada en Monterrey habría sufrido ataques físicos y verbales en múltiples ocasiones, mismos que fueron ignorados por la autoridad, según reveló el padre biológico de la pequeña.

Ángel de Jesús Escoto detalló, tras reunirse con el gobernador Samuel García, que trató de interponer una denuncia contra el agresor ante el CODE, sin embargo, fue ignorado por falta de pruebas.

"Ya me había acercado pero no me dieron la atención y me dijeron que no podían hacer nada, que necesitaba pruebas para que me pudiera acompañar con unidad.

"Yo quería que extrajeran a la menor del domicilio porque yo sabía que estaba sufriendo violencia", contó el hombre.

Luego de la detención del sospechoso, la custodia de la niña pasó de manera temporal al papá y a la abuela paterna, según informó la secretaria de las mujeres, Graciela Buchanan.

En ese sentido, se detalló que la madre ya presentó una denuncia contra el presunto agresor, de quien también fue víctima con anterioridad.

"Procede a valorar a las personas para que se valore la parte psicológica porque muchas veces las mujeres están sometidas a violencia por parte de la pareja; se va a proceder conforme a derecho para la parte penal y familiar y valorar el tema de custodia", explicó la funcionaria.

Tras el ataque la menor presentó pocas secuelas físicas, sin embargo, se informó que sí presenta un daño emocional y psicológico importante.