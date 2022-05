Hospitalizan a papá de Yolanda Martínez

Tras sufrir una descompensación en su salud, José Gerardo Martínez fue hospitalizado por problemas de hipertensión.

Por: Andrea Rodríguez

mayo, 08, 2022 18:35

De acuerdo al papá de Yolanda ya tenía varios días sintiéndose mal por lo que también decidió internarse en un hospital.

"Estos últimos cuatro días me he sentido mal pero de alguna manera no lo había manifestado a nadie porque no quería parar mi búsqueda, pero aquí estamos.

"Anoche estuve internado para inducirme a dormir y poder descansar, logré dormir algo bien pero aún sigo convaleciente. No podía hablar mi respiración era poca, decidí internarme porque de alguna manera sentí que así tenía que ser", mencionó Martínez Bautista.

El papá de Yolanda ya salió del hospital y ahora se encuentra descansando en su casa.

Ante ello mencionó que espera este lunes poder incorporarse en algún operativo para continuar con la búsqueda de su hija Yolanda Martínez, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 31 de marzo de 2022.

