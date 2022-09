Hijos la agreden y la abandonan a su suerte

Rosalinda Aguilar denunció los abusos físicos y psicológicos de los que ha sido víctima por parte de sus hijos, quienes la dejaron en el abandono total

Por: Fernando González

septiembre, 02, 2022 11:00

La señora Rosalinda Aguilar es una mujer de 64 años que ha sido víctima de violencia por parte de sus propios hijos.

"Ella dijo que iba a buscar trabajo entonces yo me fui a cuidarle a la niña, en ese tiempo ya tenía cinco años y ya pasa el día, la tarde y ella llega en la madrugada, llega ebria con un hombre y yo le digo que porque hace eso que además la niña estaba viendo".

"Yo le dije a ella, yo nunca te he puesto ese ejemplo por qué vienes así, no a usted que le importa y me aventó en el barandal y me azotó varias veces en el barandal", platicó.

Según la titular de la Secretaría de las Mujeres, Graciela Buchanan, un 40% de hijos o nietos agrede a sus padres o abuelos, ya sea de forma física o verbal.

Pero la señora Rosalinda no solo sufrió de violencia física y verbal, ahora enfrenta una situación de abandono total por sus hijos, quienes la dejaron a su suerte.

Ahora los techos de su humilde hogar están a punto de caer, las paredes, a pesar de que cuelgan cuadros con fotografías familiares, han perdido su color y entre los muros se filtra el llanto de una madre que fue olvidada por su propia sangre.

"He sacado hasta comida de la basura, voy y recojo de lo que tiran los domingos en el mercado y voy y saco de ahí verdura", mencionó.

La señora Aguilar es incapaz de trabajar pues las lesiones que le ocasionó su hija en su brazo derecho le dejaron daños irreversibles, además padece de diabetes, ataques de asma y un bloqueo sinusal en el corazón.

Todo esto le ha dejado en un estado anímico muy bajo.

"Pues yo me siento muy mal, físicamente muy mal, yo les he dicho que, si yo no creo en Dios, yo también me mataba, pero tengo mi creencia en Dios yo no soy católica, pero creo en Dios. Si me pregunto qué estoy haciendo con tanto dolor", lamentó.