Hasta 75 personas van arriba del camión debido a la disminución de unidades

A más de un año de que inició la pandemia, los usuarios del transporte público continúan denunciando que los empresarios transportistas disminuyeron la frecuencia de las unidades en horarios nocturnos empeorando el nivel de aglomeraciones

| 13/04/2021 | ionicons-v5-c 07:05 | - Ernesto Ochoa |

Nuevo León.- En una parada ubicada en la avenida Juárez, en el centro de la ciudad, se concentran muchos ciudadanos en espera de abordar los camiones de distintas rutas.

"Horrible, horrible aquí se queda una hora esperando y de allá para acá, una hora y media o dos para llegar anda uno corre y corre y aquí estamos y luego aparte y va así ya no hay por donde, los suben (pasajeros) por la parte de atrás porque ya no pueden y cual sana distancia al contrario. Como 75 pasajeros he contado yo en el camión", comentó un usuario.

Esta medida de bajar la frecuencia de unidades en horarios importantes principalmente en el horario nocturno de salida de sus trabajos han causado un hartazgo en los pasajeros.

Los adultos mayores sufren la peor parte al tener que esperar más de una hora los camiones para poder abordar.

Reducir el número de unidades varias rutas de camiones en la zona metropolitana en horas pico solo causa que los camiones vayan a tope y por consecuencia desate aglomeraciones.