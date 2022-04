Hasta 3 años de cárcel alcanzarían exfuncionarios por Ecovía

Foto: Especial

Exfuncionarios implicados en el caso Ecovía podrían pasar hasta 3 años en prisión si son encontrados culpables

Por: Andrea Rodríguez

abril, 19, 2022 16:49

Nuevo León.- Por abuso de autoridad en el caso Ecovía, los ex funcionarios implicados como lo son el ex secretario de Desarrollo Sustentable, Roberto Russildi; el ex director de la extinta Agencia Estatal de Transporte, Jorge Longoria; y el ex director de Metrorrey, Manuel Benjamín González, podrían pasar hasta 3 años en prisión de llegar a ser encontrados como culpables.

Aunque se había hablado que en dicho caso solo se imputaría al ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco", quien se encuentra recluido en el penal #2 de Apodaca, esto se descartó y es así que los mencionados ex funcionarios tendrán su audiencia de imputación el próximo 27 de mayo a las 9:30 de la mañana.

El fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, mencionó que ayer se pidió una fecha de imputación y fue ayer mismo cuando se las dieron.

La primera audiencia de imputación sobre el caso de Ecovía fue realizada el pasado 9 de abril y fue derivada de una denuncia hecha por la empresa Servicios de Transporte Tecno Ecológico, concesionario del transporte Ecovía, ya que señalaron que son la requisa se violentó el artículo 102 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del estado, al afectarse los bienes y derechos de la compañía.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS