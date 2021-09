Haitianos llegan a Monterrey; buscan viaje hacia Coahuila

Foto: Elizabeth Cruz

Haitianos han quedado varados en Monterrey, ciudad a donde llegaron buscando un pase que los lleve a Ciudad Acuña, a fin de acercarse al 'sueño americano'

Por: Elizabeth Cruz

septiembre, 19, 2021 19:46

Nuevo León.- Miles de haitianos han llegado a la Central de Autobuses Monterrey, en busca de un pase que los lleve a Ciudad Acuña, Coahuila.

James tiene dos días que llegó a la ciudad de las Montañas, a nuestros micrófonos dijo que salió de Haití buscando mejores oportunidades para su familia.

Aunque es refugiado en México, no ha podido salir de Monterrey ante la carencia de documentos, indicó una fuente.

"No me he podido ir, no han hablado nada con nosotros"

Así como James hay miles de haitianos que se quedaron varados en su trayecto a Ciudad Acuña para llegar a Estados Unidos, en su intento muchos duermen al interior de la Central de Autobuses de Monterrey esperando a que sus documentos sean validados para poder continuar.

