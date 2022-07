Hacen largas filas esperando pipa en Tierra y Libertad

Tres horas después de lo acordado llegó una pipa al sector para abastecer a vecinos que tienen cuatro días sin agua

Por: Elizabeth Cruz

julio, 12, 2022 11:48

Cerca de 100 habitantes de la colonia Tierra y Libertad hicieron una larga fila en espera de una pipa.

Llevan cuatro días sin líquido en sus casas, lo que ha causado molestias ya que han peregrinado por varias colonias para conseguir un poco de lo que les quitaron.

"Desde el viernes estamos sin agua, no me he ni bañado, de perdido con que nos llegue para llenar un bote y usarlo en el sanitario", opinó la señora María del Carmen.

La pipa que solicitó un CEDIF del municipio de Monterrey llegó casi tres horas después de las 07:00 de la mañana, momento desde el cual comenzaron a formarse los vecinos de esta colonia.

Botes, termos y hasta las ollas para los tamales son los recipientes que se utilizan para abastecerse del vital líquido.

Dichas pipas de agua a veces no llegan hasta la parte de la colonia, pues personas que se encuentran en la misma situación de carencia y viven calles más abajo, detienen a los operadores de las pipas para pedir el servicio.

