Habría ex policías entre los detenidos en Santiago: Fasci

Confirman autoridades siete detenidos tras el enfrentamiento registrado ayer en una quinta de Santiago, entre los que estarían ex policías y ex militares

Por: Estrella Gracia

marzo, 11, 2022 11:58

El Secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci, informo que dentro de los detenidos en el enfrentamiento que se registró en Santiago, hay ex policías, ex militares y ex marinos

Esto luego de que la Fiscalía confirmara que dentro de los 22 detenidos en una quinta de la colonia Plutarco Elías Calles en Monterrey, está un elemento activo y dos ex policías de Fuerza Civil.

Dijo que ya tienen a más policías y ex uniformados detectados en las células de la delincuencia organizada, por lo que advirtió que habrá más detenciones.

"Va haber muchas detenciones, como ya les había dicho hay mucha infiltración y es este grupo el que está infiltrado, entonces va ja era bajas y detenciones, ya las está habiendo, ayer en los detenidos también hay ex policías, ex soldados y ex marinos, y el tema es que también hay activos, entonces sí les pido, sobre todo a la ciudadanía, no nos asustemos por eso, asustémonos si no detenemos a nadie", señaló.

Tras el enfrentamiento en Santiago se confirmó la detención de 7 personas, y aseguramiento de dos vehículos, armas, y equipo para intervenir la comunicación de policías.