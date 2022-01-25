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Habrá reducción de agua en cientos de colonias de Nuevo León

Agua y Drenaje explicó que los pozos dejaron de funcionar debido al incendio de un sistema eléctrico que surte la zona de la Huasteca.

  • Por: Redacción INFO7
  • enero, 25, 2022 21:39

La noche de este martes dejaron de operar 19 pozos extractores de agua, por lo que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que disminuirá drásticamente del abastecimiento de este vital líquido en alrededor de 500 colonias.

Será al menos durante seis horas, el tiempo en que la presión y el nivel de almacenamiento de agua tendrá una caída importante en algunos tanques.

Como consecuencia las siguientes colonias estarán con niveles muy bajos de presión durante esta noche; reestableciéndose el suministro normal este miércoles 26 de enero por la mañana.

Colonias que tendrán baja presión en el agua

TANQUE SAN BERNABÉ

· ALVARO OBREGON.

· ARCOS DEL SOL 4 Y 5.

· ARCOS DEL SOL SEC. ELITE.

· BARRIO CHAPULTEPEC.

· BARRIO ESTRELLA.

· BARRIO MARGARITAS.

· BARRIO SAN CARLOS.

· BARRIO SAN PEDRO.

· COLINAS DE VALLE VERDE 1, 2 Y 3.

· FIDEL VELAZQUEZ.

· FOMERREY 51, 105, 109, 110, 116.

· LA ALIANZA (HASTA PACIFIASTAS).

· LAS PLAZAS.

· LOMAS DE LAS CUMBRES.

· LOMAS DE VILLA ALEGRE.

· LOMAS MODELO.

· MIRASOL.

· MITRAS PONIENTE (TODOS LOS SECTORES).

· PARQUE INDRUSTRIAL AVANTE.

· PASEO D ELAS MITRAS.

· PLUTARCO0 ELIAS CALLES.

· RES. MISION LINCOLN.

· RINCON DE SNTA CECILIA.

· U. C 3 DE FEBRERO.

· URBIVILLA COLONIAL 1 Y 2.

· URBIVILLA DEL  CEDRO 1 Y 2.

· URBIVILLA DEL REY 1 Y 2.

· VALLEVERDE 2.

· VILLA ALEGRE.

· VILLA MITRAS.

· VILLAS DEL PONIENTE.

TANQUE SAN BERNABÉ II

· COLINAS DE VALLE VERDE 1, 2, 3.

· CONDOCASAS MITRAS.

· CUMBRE ALTA.

· FOMERREY 25

· GENARO VAZQUEZ.

· LOMAS DE CUMBRES.

· LOMAS UNIDAD MODELO.

· MADRE SELVA.

· MITRAS DORADA.

· PASO DEL AGUILA 1 Y 2.

· RES. MISION LINCOLN.

· SAN BERNABE (PARTE ALTA "ALABASTROS").

SAN MARTÍN I 

· AGROPECUARIA ARCO VIAL.

· ALIANZA REAL BARRIO BAJA CALIFORNIA.

· ALIANZA REAL BARRIO HIDALGO.

· ALIANZA REAL BARRIO JALISCO.

· ALIANZA REAL BARRIO MEXICO.

· ALIANZA REAL BARRIO MICHOACAN.

· ALIANZA REAL BARRIO MORELOS.

· ALIANZA REAL BARRIO PUEBLA.

· ALIANZA REAL BARRIO QUINTANA ROO.

· ALIANZA REAL BARRIO SAN LUIS

· ALIANZA REAL BARRIO SANTA ISABEL

· ALIANZA REAL EL CARMEN.

· ALIANZA REAL.

· ALIANZA SEC Y.

· ALIANZA SEC. N.

· ALIANZA SEC. SANTA ANA.

· ANTORCHISTAS.

· ARBOLEDAS DE SAN BERNABE.

· BALCONES DE SAN BERNABE.

· BARRIO AZTLAN.

· BARRIO DEL PARQUE.

· HACIENDA LA PROVIDENCIA.

· INDUSTRIAL.

· GLORIA MENDIOLA (ESCOBEDO)

· JOSE MALDONADO.

· LA MODERNA.

· LAS FUENTES.

· LOS NARANJOS SEC. SAN ANTONIO.

· MARIA LEIJA BRIONES.

· PORTAL DEL SOL.

· PRADO.

· PRIVADA CAMINO REAL 1 Y 2

· REAL DE SAN BENRNABE.

· RESIDENCIAL LAS FLORES.

· RINCON SAN BERNABE.

· SAN DAVID.

· SAN JUAN GDE.

· TOPO CHICO.

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· VALLES SAN BERNABE 3

· VIDA.

· VILLAS BUENAVISTA

· VILLAS DEL CARMEN.

· VISTAS DEL CARMEN.

VALLE VERDE I

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· CUMBRES DIAMANTE.

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· CUMBRES ORO.

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· CUMBRES QUINTA REAL.

· CUMBRES SAN AGUSTIN.

· CUMBRES SOL.

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· HACIENDA SANTA CLARA.

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· REAL CUMBRES.

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· VILLA CUMBRES.

TANQUE PENAL 

· 16 DE SEPTIMEBRE.

· 18 DE OCTUBRE.

· ARCOS DEL SOL 1, 2 Y 3.

· BARRIO ALAMEDA.

· BARRIO SAN LUIS.

· BARRIO SANTA ISABEL.

· C. H. AZTLAN.

· EMILIANO ZAPATA.

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· FOMERREY 121 (SANTA ISABEL)

· FOMERREY 8, 114 Y 115.

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· PORTAL DEL FRAILE.

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· SAN MARCOS 2

· SAN MARCOS III.

· SAN MARCOS SECTOR PIONERO.

· SAN MARTIN.

· SANTA CRUZ FOMERREY 110.

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· URBIVILLA DEL CEDRO 1 Y 2.

TANQUE ESCOBEDO 

· AMPLIACION LÁZARO CÁRDENAS

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· FOMERREY 030 (VALLE DEL MEZQUITAL)

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· FOMERREY 034

· FOMERREY 044

· FOMERREY 119

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Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey agradeció la atención y comprensión de todos los usuarios "ante estos trabajos impredecibles para la operación del servicio". 

Con información de El Horizonte

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