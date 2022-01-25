Habrá reducción de agua en cientos de colonias de Nuevo León
Agua y Drenaje explicó que los pozos dejaron de funcionar debido al incendio de un sistema eléctrico que surte la zona de la Huasteca.
- Por: Redacción INFO7
- enero, 25, 2022 21:39
La noche de este martes dejaron de operar 19 pozos extractores de agua, por lo que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que disminuirá drásticamente del abastecimiento de este vital líquido en alrededor de 500 colonias.
Será al menos durante seis horas, el tiempo en que la presión y el nivel de almacenamiento de agua tendrá una caída importante en algunos tanques.
Como consecuencia las siguientes colonias estarán con niveles muy bajos de presión durante esta noche; reestableciéndose el suministro normal este miércoles 26 de enero por la mañana.
Colonias que tendrán baja presión en el agua
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Con información de El Horizonte