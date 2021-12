Habilitan todas las casetas para 'revivir' Puente Colombia

"Hasta el momento a mi parecer ha sido muy bien, no he tenido ningún percance en lo que llevo cruzando y la agilidad es también adecuada para cruzar rápido", indicó Martínez.

Teresa y Francisco Mendoza, otros nuevoleneses que están utilizando el Puente Colombia, coincidieron en que el paso es más ágil y seguro. "Sí es más rápido por aquí porque hay menos fila, está bien.

"La seguridad hasta ahorita, gracias a Dios, me ha ido bien, no me ha pasado nada; por lo regular yo siempre paso por comercio, para mí a veces es rápido, a veces hay fila, pero si veo que casi no se hace fila en el puente para el turista´´, dijo Teresa.

¿Si recomendarías que pasen por acá?, se le cuestionó. "Yo digo que sí, es más rápido", afirmó la regia.

"Laredo está muy pesado por la cuestión de que hay un embudo ahí y por eso se tarda uno más", agregó.

Marco Antonio González Valdez, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario y director de Codefront, destacó que el tiempo máximo para cruzar es de 10 minutos, además de que los permisos también los están expidiendo más rápido en otros cruces fronterizos.

"Esto nos va a servir para que toda la gente sepa que el cruce es rápido, ahorita el tiempo promedio para cruzar a Estados Unidos son 10 minutos, para sacar permisos a toda la gente que se va a internar, por ejemplo, que van a San Antonio, les recomiendo que vengan a Colombia´´, recalcó González.