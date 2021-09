Habilita PAN sedes para solicitar amparos de vacunación

Padres de familias acuden al Comité Estatal del PAN para buscar asesoría para tramitar un amparo y poder vacunar a sus hijos menores de edad contra el Covid-19

Por: Elizabeth Cruz

septiembre, 13, 2021 10:50

Nuevo León.- Al darse a conocer este fin de semana del cambio de sedes para dejar las solicitudes de amparo, los padres de familia se llevaron la sorpresa de que en el Congreso del estado ya no se recibirán estos documentos.

En un sondeo que realizó INFO7 afuera del Comité Estatal del PAN, los papás y mamás dijeron que llegaron a las 08:00 de la mañana al Congreso del Estado, pero un asistente de un diputado albiazul les informó del cambio.

"Llegué a las 08:00 de la mañana pero me dijeron que no era en el Congreso y me atendieron aquí", dijo la señora Mirna

La atención se brindó a las 09:15 horas aunque originalmente era a las 10:00 y terminan a las 16:00 horas.

En ese comité había cerca de 10 personas, las cuales llevaban documentos de sus hijos.

Madres de familia aseguraron que no temen a que la vacuna pueda tener efectos secundarios en sus hijos, incluso dijeron que ellos quieren vacunarse.

"No temo a que les pase nada si en Estados Unidos ya hay muchos niños vacunados", aseguró la señora Mirna.

"Yo me siento más tranquila y mis hijos me pidieron que ya se quieren vacunar", dijo otra mujer formada en la fila.

Para hacer válido el amparo, el solicitante deberá llevar la siguiente papelería: Identificación del padre o tutor, acta de nacimiento original del menor de edad, documento de acreditación de la patria potestad, boleta de calificaciones o registro escolar vigente, identificación del menor, comprobante de domicilio y CURP del padre o tutor y del menor de edad.

La fecha límite es el 17 de septiembre a las 16:00 horas.

Los Comités habilitados son:

- Municipio de Santa Catarina

Comité Municipal del PAN.

Calle Zaragoza 416, Centro de Santa Catarina NL.

- Municipio de Guadalupe

Comité municipal del PAN

Independencia 708 colonia centro entre Cuauhtémoc y Arteaga

- Municipio de Monterrey

Comité Directivo Estatal PAN

Jerónimo Treviño 440, Centro de Monterrey, NL

- Municipio de San Nicolás

- Oficina de enlace del diputado Carlos de la Fuente

Jerónimo Treviño 407 colonia Centro San Nicolás de los Garza

- Municipio de San Pedro

Comité municipal del PAN

Vasconcelos 308 equina con Vicente Guerrero colonia Centro San Pedro Garza Garcia

- Municipio de Sabinas Hidalgo

Comité municipal del PAN

Mier y Terán 1301 colonia Barrio de Sonora Sabinas Hidalgo NL

