Gusto por cocinar es su terapia para salir adelante

Desde su hogar y a pesar de las limitaciones por estar en silla de ruedas, don Pedrito prepara hojarascas y empanadas para obtener recursos

Por: Fernando González

octubre, 13, 2022 10:09

Don Pedrito es un hombre que, a pesar de haber perdido sus dos piernas a causa de un problema de mala circulación, no perdió las ganas de salir adelante y lo hace por medio de la cocina, su más grande amor.

"Ah bien bonito, es mi amor, mi fantasía, mi alegría, cualquier persona que me conozca en la cuestión de alimentos, que yo he enseñado, porque he enseñado muchísima gente, me dicen que, si no me canso, para mí es muy bonito todo esto", comentó.

Con mucho amor y pasión, él solo desde su cocina se mueve en su silla de ruedas para amasar, hornear y azucarar sus empanadas y hojarascas.

Luego de haber perdido sus dos extremidades la cocina ha sido el método y la terapia para poder salir adelante.

Don Pedrito sabe que ya se acerca la Navidad y quiere hacer buñuelos y tamales.

"Pienso hacer tamales sobre pedido, de momento los que quieran, también hacer buñuelos de frutos, que llevan plátano, lleva manzana, lleva guayaba y unos tomatillos", mencionó.

Aproximadamente hace un año y medio perdió ambas piernas, pero desde entonces no ha parado de hacer lo que más le gusta, por eso mismo invita a los jóvenes a ser emprendedores.

"Que se dedique la persona a ayudar a su familia, a sus hermanos, y que se motiven a ellos mismos, que se den a conocer a valer, tener una etapa bonita para que ellos tengan sus propios negocios", agregó.

Si desea apoyar a don Pedrito puede acudir a su domicilio ubicado en la calle Villagómez 734 entre Treviño y Carlos Salazar, en el Centro de Monterrey.