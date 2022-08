Gustavo Adolfo asegura ser firme en la lucha contra el crimen

Foto: Especial

En la lucha contra el crimen hay que ser fríos o calientes, pero tibios no, a esos los vomita Dios, asegura Gustavo Adolfo

Por: Olivia Martínez

agosto, 04, 2022 20:47

El fiscal general de Justicia en Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, advirtió que en la lucha contra el crimen los servidores públicos tienen que ser ser fríos o calientes, pero no tibios porque Dios los castiga.

"Yo siempre he dicho y lo he comentado en reuniones de seguridad que tenemos que ser o fríos o calientes, tibios no, porque a los tibios los vomita Dios", aseguró.

Aclaró que hay que estar del lado de los buenos.

"Nosotros siempre debemos estar fuertes, pero dentro de los buenos, haciendo acciones contundentes pero bien definidos, no en el medio, porque ahí en el medio es que nos debilitamos, no podemos actuar de esa forma", consideró.

Guerrero Gutiérrez expuso esta visión en una reunión entre autoridades, grupos de derechos humanos y asociaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas.

El funcionario aseguró que los cateos y detenciones ligados a miembros del crimen organizado que se han registrado en esta semana son resultado de la coordinación entre las autoridades.

"Muchas veces nosotros tenemos que ser más efectivos y debidamente coordinados, primeramente entre nosotros, podemos enfrentar a la delincuencia organizada y enfrentarla sin temor", aseveró.

El funcionario declaró que con policías valientes y mejor preparados, y con colaboración, las detenciones de delincuentes seguirán.

