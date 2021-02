Gobierno se defiende: Dictamen de Auditoría Superior Federal se hizo antes de terminar la Línea 3

La Secretaría de Infraestructura en el Informe de Cuenta Pública del año 2019, se informó que instalaciones de la nueva Línea son seguras y se encuentran en etapa de ajustes finales para iniciar operaciones

MONTERREY.- Tras la publicación del dictamen de la Auditoría Superior Federal (ASF) en el se informa que la Línea 3 del Metro tiene anomalías financieras y además no se recomienda ponerla en operación, el Gobierno del Estado se defendió del resultado.

En un comunicado de prensa, aclaran que la Secretaría de Infraestructura en el Informe de Cuenta Pública del año 2019; las instalaciones de la nueva Línea son seguras y se encuentran en etapa de ajustes finales para iniciar operaciones.

Hacen mención a que el reporte de la ASF, corresponde al proceso de inspección del último trimestre del año pasado, por lo que la obra aún se encontraba en revisión y pruebas preoperativas.

"Se encontraba en una etapa de revisión y pruebas preoperativas a la apertura del servicio, supervisadas por personal de esta dependencia dentro de los protocolos técnicos establecidos para este efecto", se lee en el documento expedido por el Gobierno del Estado.

Y aseguran que, lo descrito en el informe no refleja el estado en el que se encuentra la obra el día de hoy ya que se han sido atendidos aspectos relativos a las luminarias, instalaciones eléctricas, divisiones en zonas de pago-no pago, barandales adicionales, concentrinas y complementos de accesibilidad a los andenes.

"Es importante destacar que en su informe, la ASF se refiere a una obra que al momento de ser inspeccionada no estaba concluida, no tenía fecha definida para su inicio de operaciones y que en fechas similares el Gobierno de Nuevo León señaló que la obra no sería abierta a la ciudadanía sino hasta los primeros meses de 2021", indica el comunicado de prensa.

En lo que respecta a los $44.4 millones de pesos por trabajos extraordinarios de energización, indicaron que fueron asignados a la empresa encargada de la instalación del sistema eléctrico de la Línea 3, en cumplimiento de los supuestos indicados en el Artículo 230 Fracción 3 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo cual se adicionará a las aclaraciones realizadas ante organismo.

Del mismo modo se adicionará información de soporte al ajuste de costos por 5.5 millones de pesos observado por el órgano fiscalizador.

Finalmente agregaron que el Gobierno del Estado ha tenido que subsanar fallas de planeación tanto en su ejecución como en su esquema financiero por parte de la administración anterior.