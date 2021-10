Gobierno de NL evaluará eficiencia de programas sociales

Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión

El gobernador Samuel García explicó que no dará 'machetazos' como lo hizo el gobierno federal, sino que se hará un análisis y definir que se queda y qué no

Por: Rosalinda Tovar

octubre, 11, 2021 14:57

El gobernador del estado, Samuel García indicó que hará una evaluación de los programas sociales en la entidad, para ver cuáles se pueden mejorar, los que no sirven o los que deben ser reconducidos.

En rueda de prensa, el mandatario explicó que no dará "machetazos" como lo hizo el gobierno federal, sino que se hará un análisis y definir que se queda y qué no.

"No queremos,- como el gobierno federal-, llegar y dar ´machetazos´. Cada programa social va a ser evaluado por Martha y ella me va a decir, se puede mejorar, sirve, no sirve ó se reconduce.

"Hay unos muy notorios como el de programa ´Aliados´ que yo creo que ya fueron putrefactos, era muy buen programa; yo lo conocí cuando Consuelo Bañuelos lo estaba afinando, desgraciadamente Manuel González y el Bronco lo politizaron y lo hicieron un verdaderos desastre", consideró García.

Por su parte, Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión señaló que se desarrollará una política social de estado, ya que existen retos en materia de desigualdad, discriminación, prevalencia de carencias sociales, rezago y acceso a la educación, incremento en índices de pobreza y violencia de género.

Respecto a la pobreza extrema precisó que aumentó casi tres veces, ya que existen 123,000 personas en esta condición, y un millón 300,000 en pobreza moderada.

