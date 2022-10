Fuerza Civil hace la chamba que otros estados no: Samuel

El gobernador Samuel García respondió a Adán Augusto, asegurando que los neoloneses son mas inteligentes y trabajadores que los tabasqueños.

Por: César Daniel Acosta

octubre, 21, 2022 16:49

Durante su recorrido por las instalaciones de Del Monte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, volvió a responder al secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, asegurando que en Nuevo Léon la gente es mas inteligente y trabajadora.

El mandatario estatal comparó a la corporación de Fuerza Civil con otros organismos de seguridad, remarcando que la policía estatal de Nuevo León, no se dedica a cuidar tiendas de conveniencia, si no a reforzar la seguridad en toda la entidad; reiteró que el cuerpo policial cuenta con casi 15 mil elementos y no 6 mil 700 como señaló el funcionario federal.

Esto último lo hizo en señal de respuesta hacia Augusto López, quien aseguró que en Tabasco son más inteligentes que el norte; esto en respuesta a una de los argumentos presentados por Samuel durante su campaña, en la cual aseguraba que "el sur descansaba y no aportaba nada a la federación".

