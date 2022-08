Freno a cerveceras perjudica la industria: Luis David Ortiz

Exige senador de Movimiento Ciudadano al presidente López Obrador desarrollar proyectos de agua

Por: Andrea Rodríguez

agosto, 11, 2022 10:18

En lugar de lanzar declaraciones sin sustento jurídico ni sentido común, el presidente Andrés Manuel López Obrador debería preocuparse por los proyectos que le garantizan agua al estado a largo plazo, señaló el senador de Movimiento Ciudadano, Luis David Ortiz.

De esta forma, el legislador nuevoleonés se lanzó contra las polémicas declaraciones del mandatario federal, quien el lunes dijo que "ya no se va a producir cerveza en el norte", en referencia a que ya no autorizarían más cerveceras o la expansión de las existentes. Ortiz Salinas señaló que de concretarse esta idea del Presidente de limitar la producción y el crecimiento, la industria sufriría un severo daño.

"Me parece que son de esas declaraciones que hace, sin tener un sustento ni jurídico ni de sentido común, todas las cerveceras y refresqueras de Nuevo León no consumen ni el 1% del consumo que requiere el sistema de agua.

"El tema no es la industria, es que no se han hecho en Nuevo León las inversiones para tener las presas para poder distribuirla. Las aguas son de la nación, son responsabilidad de la CNA; ahí está el segundo acueducto que no se ha hecho, las presas, tampoco; la posibilidad de traer agua del Pánuco tampoco se hizo", indicó.

El senador señaló que la salida, en estos momentos, no es pelearse con los industriales.

"Perjudicar a la industria no es la salida, ni pelearse con los industriales, lo ideal es hacer las inversiones que le corresponden.

"Es un enfrentamiento del Presidente con la razón, el sentido común y los intereses de todos los neoleoneses; que quede claro que aquí se produce porque somos eficientes", expresó.

QUE LO PLATIQUEN ESTE FIN DE SEMANA, DICEN ESPECIALISTAS

En tanto, el experto en economía, Julio César Arteaga, dijo que los empresarios podrían hablar con el Presidente sobre los daños que implicaría esta idea en cuestión de venta, inversión y en mano de obra.

"En el caso de la producción de cerveza, el agua es un insumo; sin embargo, no es el único insumo para producir. En general, requerimos de capital y de trabajo, además de este tipo de insumo, entonces la calidad del capital y del trabajo no es el mismo en el norte que en el sur.

"(Deberían) hablar de las ventajas, el Presidente habló de la ventaja en término del acceso al agua, pero también hablar de las posibles desventajas de la mano de obra calificada, costos de traslado... si se da la plática estaría bien analizar los pros y contras y qué sería lo mejor para la empresa", indicó Arteaga.

