Fraude en lote de autos en Monterrey; víctimas se unen y denuncian

Monterrey.- Fabiola Vélez nunca se imaginó la odisea que pasaría solo por querer tener un vehículo que le ayudara a trasladarse con sus 6 meses de embarazo, sin embargo, fue víctima de fraude de una presunta financiera que opera en el centro de Monterrey.

Fabiola al igual que muchas otras personas, vio el anuncio a través de una publicación de Facebook, y tras pedir información sobre el crédito para un carro, le solicitaron su teléfono para contactarse y ahí empezaría, sin saberlo, su "calvario".

"Nestor Morales" se presentaría como su asesor y quien se encargó de convencerla para que la mujer les entregara un enganche de 45,000 pesos por la venta de un vehículo modelo Versa 2020, mismo que le sería entregado en un lapso de 3 a 5 días.

Aunque el vehículo se registró a nombre de su esposo, Fabiola no dejó de darle seguimiento, encontrándose con los primeros obstáculos para recibir el automóvil:

1) El vehículo ya se pidió

2) El vehículo está en la bodega

3) El vehículo está en trámite de placas

4) El vehículo está en proceso de sanitización por orden del gobierno.

Finalmente, Fabiola recibió la llamada que tanto estaba esperando para "estrenar" su carro. Sin embargo, el fraude se estaba consumando. Al llegar de nueva cuenta a las instalaciones en el "Edificio Luz" ubicado sobre la calle M.M de Llano #1231 en el Centro de Monterrey, solo se le permitió la entrada a su esposo, ya que el vehículo estaba a su nombre, para sorpresa de Fabiola, este salió con la manos vacías.

Después de ser recibido por la licenciada "Karen García", esta le informó que el vehículo había sido regresado a la bodega, porque sus cuatro referencias no contestaron y para poderle entregar el vehículo, le dijeron que tenía que pagar más mensualidades, a lo que se negó y entonces tendría que esperar a recibir un correo electrónico con otras opciones, la cual consistía en que tenían que entregar unas escrituras con un valor 3 veces superior al costo del carro y que estuviera libre de gravamen.

Al no contar con las escrituras, Fabiola les dijo que "liquidaría" el vehículo, y le dieron una nueva cita en las instalaciones con el licenciado "Mauricio Flores", cabe destacar que nunca los recibió la misma persona, y el asesor que contactó primeramente a la mujer, nunca les dio la cara. Cuando Fabiola le pidió al licenciado "Flores" conocer cuáles eran las placas del vehículo que iba a "liquidar", este le respondió que no tenía placas hasta que no estuviera liquidado. Por este motivo Fabiola decidió encararlo y decirle que tenía conocimiento de los fraudes que hacían y solo exigió que le regresaran íntegro sus 45,000 pesos, dinero que no ha vuelto a ver.

INTERPONE DENUNCIAS

La primera denuncia pública que hizo Fabiola fue a través de un grupo de Facebook, en donde preguntaba sobre la "financiera" llamada "You Car", publicación que acompañó con una fotografía del Edificio Luz. Para su sorpresa había otras víctimas de fraude. Incluso en otros grupos de Facebook se denuncia el mismo lugar, pero con un nombre diferente, por ejemplo: Auto Service Finance y "Grupo Autofinanciamiento Monterrey".

También ya interpuso la denuncia correspondiente en la Agencia Estatal de Investigaciones ubicada en la avenida Gonzalitos, ante las autoridades presentó las pruebas correspondientes como mensajes de texto, fotografías de los involucrados, y grabaciones de llamadas telefónicas.

A través de los diversos grupos de Facebook, los afectados han planteado la opción de reunirse para denunciar los hechos ante las autoridades para que se haga justicia por sus casos.