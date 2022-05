Fiscalía confirma que cuerpo hallado en Juárez es Yolanda

La joven se encontraba desaparecida desde el pasado 31 de marzo.

Por: Rosalinda Tovar

mayo, 09, 2022 19:00

La Fiscalía General del Estado de Nuevo León confirmó que el cuerpo encontrado en Juárez, Nuevo León, es Yolanda Martínez Cadena.

El cuerpo de la joven, quien desapareció el pasado 31 de marzo, fue hallado por una mujer en un lote baldío en la colonia Los Huertos el pasado 8 de mayo.

Mediante un breve comunicado, el órgano informó que los resultados fueron positivos en el estudio genético que se le practicó al cadáver.

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informa que en fecha 9 de mayo de 2022 se concluye estudio de genética elaborado por el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de esta institución, con resultado positivo para identificación de cuerpo sin vida, correspondiente a Yolanda Martínez Cadena, de 26 años de edad", informaron las autoridades.





Sale de hospital para recibir triste noticia

Ayer, 08 de mayo, el papá de Yolanda informó que se había internado en el hospital porque tenía días sintiéndose mal.

"Estos últimos cuatro días me he sentido mal pero de alguna manera no lo había manifestado a nadie porque no quería parar mi búsqueda, pero aquí estamos.

"Anoche estuve internado para inducirme a dormir y poder descansar, logré dormir algo bien pero aún sigo convaleciente. No podía hablar mi respiración era poca, decidí internarme porque de alguna manera sentí que así tenía que ser", mencionó José Gerardo Martínez Bautista, quien hoy fue informado por las autoridades que el cuerpo encontrado en Juárez es el de su hija.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS