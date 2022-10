Figuran de peso aspiran a encabezar la Fiscalía General

Dentro los funcionarios y ex burócratas que se registraron ayer para la vacante de Fiscal General de Justicia Nuevo León se encuentra Adrián de la Garza Santos

Por: Rosalinda Tovar

Octubre 29, 2022, 11:42

La lista de aspirantes registrados en el Congreso local para el puesto vacante de Fiscal General de Justicia Nuevo León está conformada por funcionarios en activo, ex procuradores, activistas y especialistas en derecho.

El viernes 28 de octubre fue el último día de registro y trascendió que entre los que se inscribieron ayer fueron el ex procurador y ex alcalde del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adrián de la Garza Santos, así como el de la Fiscal de Feminicidios, Griselda Núñez Espinoza, y el del director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Esteban Alejandro Cantú Montes.

Asimismo acudieron a registrar su aspiración a la Oficialía de Partes del Congreso local, Alberto Palomino Garza, abogado y maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el ex director de Administración del Club Tigres, así como el ex delegado de la Procuraduría General de la República en Tamaulipas, Federico González Scott.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León necesita un fiscal sin atadura política: Samuel

Otros de nombres que sobresalen en la lista son los de Luis Gerardo Treviño García, ex consejero del Instituto de Defensoría Pública; Carlos Mendoza Cano, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIFE) y Procurador Fiscal de Tesorería; Roberto Gallardo Galindo, director jurídico de la oficina del Secretario de Economía; Rogelio Lozano de León, ex secretario de Seguridad Pública y ex director de la Policía de San Pedro.

En la lista también están Lorena Aidheé Treviño Pérez, actual coordinadora de Inteligencia Financiera y Económica de la UIFE; Carlos Manuel Cuevas, encargado de Despacho, también de la UIFE; Juan Manuel Duarte Dávila, ex diputado federal del partido Acción Nacional (PAN); y Miguel Ángel Rivera López, ex director de la AEI; y Genaro García de la Garza, ex secretario de Ayuntamiento de Monterrey.

Como ellos, aspiran de igual al cargo de Fiscal General del Estado, Alberto Rolando de los Santos Elizondo; Teódulo Martínez Salazar, Carlos Contreras Segovia, José Roberto Salinas Padilla, Víctor Manuel Torres Moreno, Clemente Valeriano Chávez, Saúl Alonso Maldonado González, Gabriela Prietto Ávalos, Manuel Aranud Gil, Alicia Rosas Rubí, Jorge Enrique Treviño Ávila, Eduardo Rodríguez Treviño.

TE PUEDE INTERESAR: Perjudicará a Adrián buscar Fiscalía: Aldo Fasci

Hay decenas de abogados y especialistas en Derecho registrados, y el siguiente paso será la revisión de los currículos de cada uno, aunque el proceso estará detenido por varias suspensiones provisionales de amparo que se otorgaron a varias personas que se quejaron del proceso de elección del Fiscal.

Ahora, el Comité de Selección designado por el Congreso local tendrá la tarea de revisar las solicitudes de los 65 aspirantes a Fiscal General en un plazo de 30 días, para definir a cuatros candidatos finalistas.

(Con información de elhorizonte.mx)