Fernando Canales presenta su obra de teatro 'Josefa Zozaya'

El ex gobernador de Nuevo León Fernando Canales, presenta "Josefa Zozaya" una obra escrita y dirigida por el mismo.

agosto, 31, 2022 16:53

Ludivina Velarde, Mauricio Islas y Arturo Barba serán los protagonistas de la obra de Teatro llamada "Josefa Zozaya" escrita y dirigida por el ex gobernador de Nuevo León, Fernando Canales.

La historia se va materializando por los años 1840s desde la juventud de Josefa Zozaya, justo antes de casarse en Villagrán, Tamaulipas y conoce a un importante pretendiente llamado Manuel Urbano de la Garza Flores Treviño Montemayor quien pide su mano, interpretado por Mauricio Islas y mejor conocido como Manuel de la Garza.

"Es una obra que transcurre en dos tiempo; Un tiempo es el tiempo actual y es en el archivo del estado durante un día, donde una cronista, un regiomontano interesado en la historia y un maestro universitario tienen el interés por el tema de la historia y entre ellos se da la charla sobre Josefa Zozaya y entonces viene está duplicidad de tiempos donde la misma cronista que es Ludivina se fusiona en el pasado y le da vida a Josefa Zozaya y durante toda la obra, la propuesta es está combinación de tiempos que van jugando mientras los interesados en la historia están platicando" comentó el Director de la Obra Hernán Galindo.

Fernando Canales fue ex gobernador de Nuevo León sin saber qué Josefina Zozaya era un personaje muy importante para el Estado, ya que enfrentó al ejército estadounidense en la Batalla de Monterrey en 1846.

"Ya propiamente cuando tome papel y lápiz como digo yo, este pues tal vez tres o cuatro meses, la verdad es que la tuve lista en la pandemia y creo que el tiempo fue benéfico en ese sentir porque va a salir a escena en un momento en que nos va a dar mucho tema de reflexión" mencionó Fernando Canales.

Arturo Barba interpretara al General Zachary Taylor, el villano de la puesta en escena. El actor mostró su interés por los derechos de las mujeres de aquella época y la época actual "Las posturas que tenga cada quién no me interesa, lo que si me interesa es tener de pronto una heroína, una mujer que habla de la perspectiva femenina y que los alcances no son realmente impuestos, no están en la naturaleza de una mujer, una heroína que puede llegar a cualquier lugar y de cualquier manera" dijo el actor Arturo Barba.

Josefina Zozaya fue una líder que no tuvo miedo a enfrentar y derrotar al General Zachary Taylor y su tropa.La Obra se presentara el próximo 30 de septiembre, 01 y 02 de octubre en un teatro en el Municipio de San Pedro, Garza García.

