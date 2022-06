Familia de Guadalupe obtiene amparo sobre servicio de agua

Una familia de Guadalupe no tendrá que preocuparse sobre los cortes de agua, pues obtuvo un amparo que les garantiza el servicio del vital líquido.

Por: Andrea Rodríguez

junio, 09, 2022 16:08

Nuevo León.- Una familia de Guadalupe no deberá padecer los recortes de agua que se llevan a cabo en el estado esto tras obtener una suspensión provisional al tramitar un amparo.

El abogado Jaime Noyola, quien junto a Sebastián Banda González de la Organización Juvenil Comunista Mexicana y Humberto Ramírez de la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos, ayudó a la familia con el amparo, señaló que ante esta suspensión Agua y Drenaje está obligada a garantizarles 50 litros de agua diarios por cada habitante de la familia.

"La suspensión es para que se les proporcione 50 litros de agua diario por cada persona de la familia, no hay de que un día sí, un día no, el que no cumpla en el suministro daría pie a un incidente o mostraría un desacato por parte de la autoridad.

"Aquí es permanente, ya no se sujetaría a como lo están ellos aplicando", mencionó Noyola.

Tras ganar esta primera suspensión, Noyola señaló que estarán ubicados en diferentes puntos de la ciudad como el Congreso del estado, Morelos y el Mercado Juárez, para ayudara a la ciudadanía que esté interesada en tramitar un amparo.

"La idea es amparar a la gente que tiene días enteros sin agua, ahí se les están violentando sus garantías individuales... Vamos a estar en varios puntos para tratar de hacerle llegar a la gente el amparo, el único requisito que se pide de documentación es su INE y el recibo del agua", agregó el abogado.

Asimismo, Noyola indicó que en el caso que la persona que busque tramitar un amparo sea rentero y no cuente con casa propia se buscará que pueda aplicar con el documento del contrato de arrendamiento.