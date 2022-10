Extienden horario del Metro por concierto de Guns N´ Roses

Por motivo del concierto de Guns N´ Roses, Metrorrey informó que la estación Niños Héroes permanecerá abierta hasta las 2:00 horas del lunes

Por: Rosalinda Tovar

octubre, 23, 2022 15:18

Dado que este domingo se presentará la banda de rock Guns N´ Roses en el estadio de Béisbol Monterrey, Metrorrey informó a sus usuarios que ampliará su horario de servicio en la estación Niños Héroes hasta las 2:00 de la mañana del lunes.

El Sistema de Transporte Colectivo explicó que el resto de las estaciones permanecerán abiertas solo para el descenso.

Axl Rose, Slash, Duff y compañía, quienes habrían llegado anoche en un avión privado al Aeropuerto Internacional de Monterrey, se presentarán este domingo 23 de octubre del 2022 a las 20:00 horas como parte de su gira "Mexico 2022 We´re F´N´ Back".

La banda estadounidense autora de temas como "Welcome to the Jungle" había pospuesto sus conciertos en 2021 por México, pero a través de sus redes sociales confirmaron sus presentaciones.

La última vez que la agrupación pisó la Sultana del Norte fue en el festival Mother of All, en 2018.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS