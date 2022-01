Exoneran a Bailey de quebranto millonario a Isssteleón

Eduardo Bailey Elizondo acusa que todo fue un montaje del gobierno de Jaime Rodríguez para cubrir a los verdaderos responsables

Por: Andrea Rodríguez

enero, 24, 2022 14:58

Al dar a conocer que libró las acusaciones de uso indebido de funciones y de un quebranto millonario al Isssteleón del que fue denunciado en 2017, el priista Eduardo Bailey Elizondo acusa que todo fue un montaje del anterior gobierno para cubrir a los verdaderos responsables, por lo que dijo ahora va contra Jaime Rodríguez Calderón, Manuel González Flores, y otros funcionarios más.

Bailey Elizondo señaló que fue exonerado por el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León al señalarle que no existe conducta que perseguir o sancionar.

Agregó que todo fue una farsa por parte del ex Fiscal Anticorrupción, Ernesto Canales y los funcionarios del gobierno de Jaime Rodríguez como el ex director de Isssteleón, Manuel Vital; el último director Carlos Morales Rizzi; y el ex Secretario de Gobierno, Manuel González.

"Fui víctima de una persecución política y de una injusticia... El 28 de abril de 2017 se puso en marcha una serie de maquinaciones contrarias a la justicia y al derecho, carentes de veracidad y sustento probatorio con el único y vil propósito de lincharme políticamente y mediáticamente.

"Se encargaron de acusarme falsamente por delitos que jamás cometí para tal efecto integraron una carpeta judicial llena de falacias y mentiras. Hoy puedo dar por superado este difícil y doloroso trance gracias a la resolución que decreta el inejercicio de toda acción judicial en mi contra, a no existir conducta que perseguir o sancionar, reconociendo así mi inocencia", indicó Bailey.

Ahora que fue liberado de las acusaciones, Bailey señaló que interpondrá una demanda contra los funcionarios ya mencionados y contra quien resulte responsable.

Incluso, indicó que para la denuncia actual de Isssteleón está dispuesto a colaborar con la información que él ha encontrado.

"Estoy en la mejor disposición de apoyar y colaborar con cualquiera de las autoridades que lo necesiten la información que yo tengo compartirla... en cuanto a denuncias por el daño moral, el daño económico del que fui objeto, estoy terminando de afinar algunas acciones legales con mis abogados para presentarlas contra quienes resulten responsables... pueden ser denuncias penales o de carácter civil", agregó.