Exigen reparar daños tras atropello a menor en Apodaca

Exige madre del menor que el conductor responsable del atropello pague por los daños causados, ya que ha tenido que hacerse cargo de los gastos generados

Por: Aldair Franco

febrero, 07, 2022 10:07

Nuevo León.- A siete meses del accidente en el que Cristoper perdió una de sus rodillas, él y su familia siguen a la espera de justicia.

El menor fue atropellado el pasado 13 de agosto por un camión de volteo que conducía un vecino en la colonia Tréboles, en el municipio de Apodaca. Su madre, desesperada hace un llamado al juez.

"Yo ya no quería llegar a esto, pero yo necesito que llegue ante el juez que tiene la carpeta... porque le hicieron 27 puntos al niño, ¿a mí quién me da lo de esos gastos? Nadie", comentó.

Han sido cuatro las operaciones que Cristoper ha tenido desde el accidente, gastos que sus padres han cubierto con esfuerzo. Y aunque el fiscal que inició con el caso ya fue cambiado, y existen pruebas del momento del accidente, Mónica aún se enfrenta a un proceso legal lento.

"Hubo un accidente donde hay cámaras y todo cuando pasó le accidente... y aun así yo no le veo una solución rápida porque en realidad ya no podemos con los gastos".

El padre de Cristoper encontró un mejor trabajo fuera de la ciudad con el que cual solventan parte de los gastos y que les da la esperanza de regresar al menor su niñez.

El responsable sigue en libertad y no ha brindado ningún tipo de apoyo a Cristoper y su familia.

A esto se suma la molestia por los comentarios de conocidos y familiares del responsable quienes aseguran que comprarán la justicia.

"Entonces, yo estoy molesta, yo estoy alterada, yo si estoy enojada porque no me gusta la manera de ser de su familia... y vuelvo a repetir, la justicia de Dios no tiene precio, de esa no se va a salvar", indicó.

El municipio de Apodaca le ha dado apoyo a la familia con pañales y un abogado que intenta agilizar el proceso, pero el culpable no contribuye.

"El primero de febrero fue la última mediación y el señor tampoco se presentó... no es un perro, es un niño, es un ser humano al que le destruyó su infancia, le destruyó su niñez por completo", explicó.

Con la venta de comida y ropa en mercados, consiguen algo de dinero para pagar tratamientos y cirugías, en lo que el juez cierra el caso y el culpable paga por el accidente.