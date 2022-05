Exigen justicia tras asesinato de dueña de tienda de abarrotes

María Lidia Rodríguez, quien tenía una tienda de abarrotes en su hogar, fue asesinada por un desconocido que entró a robar, en la colonia Nuevo Repueblo

Por: Elizabeth Cruz

mayo, 06, 2022 09:22

Nuevo León.- La señora María Lidia Rodríguez, de 65 años de edad, quien era la dueña de la tienda de abarrotes "Nuevo Repueblo", fue asesinada a puñaladas el 8 de marzo, víctima de feminicidio por un desconocido que entró a su casa a robar.

A casi dos meses del crimen que conmovió a la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey, la justicia -por segunda ocasión- no ha llegado para los hijos de la mujer, Norma y Luis Cavazos.

"No nos dan acceso a la carpeta y nos dicen que todavía están buscando y esperando el diagnóstico de los peritos. Desgraciadamente aquí hay muchos delincuentes y le robaban dinero e incluso mercancía. Mi mamá prefería que se llevaran lo que querían y no decía nada".

"En una ocasión yo la llevé a que denunciara y nunca hicieron nada, desgraciadamente no tenemos el apoyo de las autoridades", mencionó Norma Cavazos.

Gilberto Marroquín, el fiscal de feminicidios y encargado de este caso ignora a la familia.

"Yo hablo a la Fiscalía dos o tres veces por semana -incluso esta semana acabo de ir- y me dijeron que me iban una cita con el fiscal porque en ese momento no estaba pero sigo esperando", indicó.

Para los cuatro hermanos ha sido difícil superar el arrebato que hicieron a la vida de su mamá.

Incluso para su mascota "Negro" que presenció el crimen.

"Para él también, ha estado deprimido, apenas ahorita está como que animándose, cuando estamos muchas personas sí viene, pero después va y se acuesta en donde falleció mí mamá. De hecho él duerme ahí no se despega de ese lugar".

"El perro estaba desesperado ladrando a las personas para que entraran a ver a mí mamá. Hasta que nosotros llegamos; nos recibió y se metió corriendo hasta que llegamos con él y mi mamá estaba en el piso", platicó Norma.

La familia de doña María Lidia no espera otra cosa mas que las autoridades cumplan con la investigación y no se le dé carpetazo al caso que tanto les ha marcado su vida.