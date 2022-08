Exigen justicia por menor fallecida en choque en Juárez

La menor Nataly Sofía murió luego de que el coche en el que viajaba junto a su papá fuera impactado por una conductora en presunto estado de ebriedad

Por: David Cázares

agosto, 08, 2022 14:46

Familiares de Nataly Sofía, la menor que falleció durante un accidente vial en Juárez durante el fin de semana, exigieron a las autoridades que se investigue la presunta negligencia de la conductora que ocasionó el percance.

Paloma Paz, madre de la pequeña, aseguró para INFO7 que harán todo lo posible para que se le haga justicia a su hija.

"Solamente quiero que tomen en cuenta el dolor que nos causó esta pérdida; yo lo que quiero es que esto no se quede así, que no lo dejen en el aire como tantos casos, yo se que nada de lo que pase de ahora en adelante mi va a regresar a mi bebé, pero tal vez pueda evitar otra desgracia; que se haga justicia por mi bebé", compartió.

Nataly, según recuerda su madre, era una pequeña de excelencia académica, con el sueño de convertirse en presidente para ayudar a quienes más lo necesitaran.

"Mi bebé era una niña estudiosa, buena, noble con todos, no tenía nada de malicia; ella tenía muchas ganas de vivir, era una niña muy alegre.

"Había pasado a tercero de primaria, llevaba el primer lugar y era una niña muy responsable y estudiosa, yo nunca batallé con ella para nada, tenía excelentes calificaciones", recordó.

Fue durante la madrugada de este sábado cuando la niña, de siete años de edad, perdió la vida luego de que el automóvil en el que viajaba en compañía de su padre fuera impactado por una conductora en presunto estado inconveniente.

De acuerdo con el reporte del accidente, la conductora circulaba en zigzag en sentido contrario de las víctimas.

Hasta el momento, según denuncia la joven madre, ninguna autoridad se ha acercado para brindar apoyo o información sobre el caso.

"Nada, nada, nada, no me han dado razón, no me han dicho ni siquiera como va el proceso", lamentó.

El último adiós a la menor se realizó en el municipio de Cadereyta, donde radica su familia.