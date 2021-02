Exigen adultos mayores de San Pedro retirar veto por completo

Afirman adultos mayores que reapertura para ellos se queda corta

Nuevo León.- Un grupo de adultos mayores del municipio de San Pedro protestó para exigir a la Secretaría de Salud de Nuevo León que levante por completo las medidas restrictivas contra ellos tras 11 meses de confinamiento.

Desde el inicio de la pandemia por el nuevo coronavirus fueron sometidos a restricciones y para ellos el levantamiento parcial anunciado por las autoridades estatales, se queda corto.

"No se vale, que a nosotros, las personas mayores, nos tengan con ese veto", señala Silvia Villarreal, una de las manifestantes.

Los manifestantes aseguran que al ser una población de riesgo, pueden redoblar las medidas preventivas.

La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que ante la baja de contagios por Covid-19 permitirá que los adultos mayores puedan tener actividades desde las 5 de la mañana y hasta las 12 del mediodía.

Entre este horario sus actividades estarían muy limitadas puesto que por ejemplo, los centros comerciales abren a las 11 de la mañana y solo tendrían una hora para acudir o bien actividades deportivas que les permitan tener una mejor condición de vida.

"Hay cosas más esenciales como te pongo mi caso", señala Villarreal.

"Necesito nadar y no me dejen, me hacen sentir como si tuviera lepra".

Además señalan que al estar ellos en casa, el principal foco de riesgo se localiza entre la población trabajadora que viaja en unidades del transporte público.

"A quien deberían de cuidar y realmente no hacen nada es a la gente trabajadora", pide Lorena Villarreal otra de las sampetrinas afectadas.

"La gente joven que por necesidad tiene que ir a sus trabajos apilada en un camión urbano o en el Metro".

"La mayoría de los adultos mayores estamos más cuidados que todos los jovencitos", asegura Consuelo Pérez, quien apoya que se levante el veto.

"Esos jovencitos andan en reuniones y nosotros estamos en la casa, nada más salimos a comprar comida".

Por su parte María Elena Arreola asegura que no permitirán que continúen relegados por decisión de las autoridades.

"Para decirles que no es justo que los años que nos quedan a todos nosotros, sean 10, sean 20 o sean 5, no los vamos a vivir encerrados, nadie nos va a poder cortar las alas".

Los manifestantes se reunieron en el parque de la colonia Mirasierra en el municipio sampetrino y conformaron un grupo de cerca de 200 personas mayores de 60 años.

Aseguran que de no ser escuchados por las autoridades, continuarán con las protestas.

Desde el inicio de la pandemia por el nuevo coronavirus en Nuevo León en marzo de 2020, este grupo de la población fue limitado al ser considerado vulnerable, sin embargo llevan 11 meses en confinamiento.