Exige Samuel transparencia a Fiscalía en caso Debanhi

El gobernador Samuel García pidió a la Fiscalía informar los avances de la investigación para 'tranquilidad de la ciudadanía'

Por: Yolanda Chio

abril, 22, 2022 10:48

El gobernador Samuel García exigió a la Fiscalìa General de Justicia del estado transparencia total en el caso de Debanhi Escobar, quien fue encontrada la noche del jueves sin vida tras estar 13 días en calidad de desaparecida.

A través de sus redes sociales, García pidió a la Fiscalía informar los avances de la investigación para "tranquilidad de la ciudadanía".

"Tanto el papa como un servidor y toda la ciudadanía y los colectivos queremos saber la verdad, qué pasó y por eso yo exhorto respetuosamente a la Fiscalía que hagan el esfuerzo porque el día de hoy a la brevedad nos den a conocer un minuto a minuto, los videos, las fotos, las evidencias, las rutinas, porque creo firmemente que tenemos derecho a conocer qué hay en esa investigación para que la verdad salga a relucir", dijo.

Además, aseguró que ni él mismo conoce la carpeta de investigación del caso.

"Imagínense, yo como gobernador del estado no conozco la carpeta, no he visto un video y así deben estar muchos, entonces yo pido con mucho respeto a la Fiscalía que se haga una Fiscalía abierta, de puertas y paredes de cristal, que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia, la evidencia, uno para certeza de la familia, dos para tranquilidad y aclaración de la sociedad de qué pasó en este caso y tres para entender el caos y poder actuar en consecuencia y poder evitar a futuro otro caso como este de Debanhi", manifestó.