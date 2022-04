Exclusiva: Revela taxista el último audio de Debanhi

En entrevista exclusiva con INFO7, Juan David Cuellar, reveló algunos audios que grabó durante la madrugada del 9 de abril, día en que desapareció Debanhi

Por: Redacción INFO7

abril, 26, 2022 20:26

El conductor Juan David Cuellar compartió en exclusiva para INFO7 un audio en el que se puede escuchar a Debanhi Escobar; sin embargo, aclaró que no entendía a lo que se refería la joven.

En el mismo audio el chofer le pregunta a la joven: "¿cuál verdad?", pero Debanhi no le contestó.

Por otra parte, Cuellar comentó que Debanhi le decía que "sus papás eran abogados" y que les diría que "él la llevó a la fiesta".

"Ella decía que yo estuve con ella en la fiesta, pero yo andaba trabajando", explicó en entrevista el conductor, quien cree que la joven lo confundió, pues "no estaba en sus cinco sentidos".

Asimismo, mostró unas conversaciones con una amiga de Debanhi en las que se puede ver y escuchar que le pregunta si la joven estaba drogada o algo y le contestan: "No, sólo tomó vodka, pero bastante. Nadie le dio nada".

A lo que le contesta Cuellar: "Se bajó, ya no quiso que la llevara y me empezó a manotear, entonces la dejé que se bajara. Te aviso para que vengan por ella porque estaba muy agresiva".

"A lo mejor su papá o su mamá pensarán que yo la emborraché o así y más porque no traía la aplicación (DiDi) (...) aún así yo quería llevarla, pero no se dejó. Le dije que me pasara el número de su mamá y no quiso".

En esos mismos audios también se escucha a Cuellar decirle a la amiga de Debanhi que él no puede subirla al carro a la fuerza.

Cuellar añadió que tomó la decisión de compartir su versión de los hechos hasta este momento debido a que las declaraciones de Mario Escobar, papá de Debanhi, le han causado problemas personales y laborales.

"Vine a dar mi versión porque juzgan sin conocer y yo fui el que estuve ahí", explicó el conductor, quien agregó que su intención siempre fue ayudar a la joven, de 18 años, quien fue abandonada por sus amigas.

"Desde el primer momento yo quería ayudarla. Le decía que les marcara a sus papás, pero no quiso, incluso les dije a sus amigas que lo hicieran, pero dijeron que no les contestó la mamá de Debanhi", puntualizó.