Exclusiva: Chofer narra lo que sucedió con Debanhi Escobar

El chofer Juan David Cuellar explicó en exclusiva para INFO7 lo que sucedió durante la madrugada del 9 de abril, día que desapareció la joven de 18 años.

Por: Andrea Rodríguez

abril, 26, 2022 21:43

Nuevo León.- El día de la fiesta a la que acudió Debanhi Escobar antes de su desaparición, sus amigas pidieron un taxi para que fuera a recogerlas a las 3:00 am, pero al final ellas mandaron sola a Debahni y se fueron en otro carro con más personas, así lo aseguró el chofer Juan David Cuellar.

En entrevista exclusiva con INFO7, Juan David Cuellar, señaló que al principio las llevó a la fiesta mediante la aplicación y posteriormente, le pidieron su número para que las recogiera más tarde cuando salieran de la fiesta.

Cuellar aseguró que alrededor de las 4 de la mañana las amigas le enviaron un mensaje para que pasara por ellas a la quinta; sin embargo, al llegar ellas subieron a Debanhi y se fueron en otro vehículo.

"Me menciona que si les puedo facilitar mi número para regresarlas y yo les digo que siempre y cuando yo anduviera cerca de donde fue la fiesta... me mandan un mensaje de WhatsApp donde me dicen que sí puedo pasar por ellas... tarde de 10 a 15 minutos en llegar por ellas y suben a Debhani.

El chofer explicó que una vez que las amigas se fueron Debanhi le empezó a decir que eran malas amigas porque la había dejado en ese lugar, le empezó a preguntar a Debanhi la dirección de su casa, pero no se la dijo, de igual forma envío a mensaje a las amigas para que se la pasarán y llevar a Debanhi pero no se la proporcionaron.

De acuerdo con el taxista, al avanzar unos cuantos metros de donde recogió a Debanhi, la joven le pidió que la llevará a otra fiesta, sin embargo, al llegar no se bajó, por lo que después le enviaron otra dirección y le preguntó a Debanhi que si era su casa y le dijo sí.

Agregó que al momento que iban avanzando en el carro Debanhi insistió en que la bajara y aseguró que al detenerse Debahni se bajó del coche.

"Donde avance antes de llegar a la carretera Laredo, me detengo y es ahí donde yo tomó las fotografías y le aviso a su amiga de que se bajó", agregó Cuellar.