Evidencian sampetrinas falta de seguridad en ciclovía

Denuncian vecinos de San Pedro la falta de seguridad en la utilización de la ciclovía que forma parte del proyecto Vía Libre en San Pedro

Por: Andrea Rodríguez

diciembre, 23, 2021 13:20

Comentarios

Vecinas del municipio de San Pedro denunciaron y evidenciaron mediante un video la falta de seguridad en la utilización de la Vía Libre y en el préstamo de bicis que recientemente inició el municipio.

Las sampetrinas evidenciaron que en algunos casos hace falta señalización y en otras existen alcantarillas que interfieren en el espacio habilitado para que transiten con las bicicletas.

Otro de los cuestionamientos fue la falta de atención en el préstamo de bicis que inició el pasado lunes el municipio, y es que de acuerdo a una de las vecinas, a veces no se llega a pedir identificación y se presta la bicicleta sin saber si la persona que la pidió ha manejado antes una.

"Esta es la primera vez que yo agarro una bicicleta, no me preguntaron si anteriormente yo ya había utilizado una o si sabía utilizar la bicicleta, no me ofrecieron casco, y no me obligaron a utilizar el casco".

"Yo pregunté si había una medida de seguridad para circular, me mostraron unas fotografías, pero nadie me obligó a utilizar casco y tampoco me preguntaron si tenía alguna experiencia", mencionó una de las vecinas.

Otro de las vecinas indicó que en caso de algún accidente el municipio señala que no se hace responsable, pues antes de prestar alguna de las bicicletas les hacen firmar una carta responsiva a los ciudadanos.

"No les importa si sabes manejar la bici o no, simplemente te piden que hagas una responsiva, donde tú eres responsable de todo, ellos no son responsable de nada y el vehículo te lo prestan con todo y casco", señaló la vecina.

En la carta, el municipio indica que la empresa que presta las bicis y el municipio no se hacen responsables por alguna eventualidad que suceda como caídas, resbalones, consecuencias por condiciones climatológicas adversas, pérdida o daño de artículos personales y daños hechos a los automóviles ajenos.

"Estoy completamente consciente que realizar actividades físicas implica un riesgo de accidentes y/o lesiones por lo que estoy de acuerdo en asumir completa responsabilidad y riesgo de cualquier lesión que pueda resultar de mi participación en dicha actividad", se lee en la carta que deben firman los vecinos.