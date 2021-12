Evalúa AyD 'resucitar' Monterrey VI ante crisis de agua

En Agua y Drenaje de Monterrey analizan la viabilidad de la obra Monterrey VI; expertos señalan que sería la mejor alternativa contra la sequía

Por: Rosalinda Tovar

diciembre, 13, 2021 07:05

Comentarios

El gobierno de Nuevo León, a través de la paraestatal Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), se encuentra reevaluando el proyecto Monterrey VI para combatir la sequía que afecta al estado.

Monterrey VI es una obra que implica la construcción de un acueducto desde el estado de San Luis Potosí hasta Nuevo León, para trasvasar agua del río Pánuco, en Veracruz, a la presa Cerro Prieto, en Linares.

Este proyecto nació hace dos sexenios, cuando el gobernador era Rodrigo Medina, pero fue cancelado por el anterior mandatario estatal, Jaime Rodríguez Calderón debido a causas diversas, como su costo y algunas implicaciones políticas.

En esta ocasión, la diferencia es que la obra se realizaría bajo un nuevo esquema financiero que no eleve costos, pero que aproveche la concesión de agua otorgada al estado en 2011 y que tiene vigencia por 30 años para extraer agua del Pánuco.

Agua y Drenaje (AyD) ahora realiza nuevos estudios para dimensionar la factibilidad del proyecto, el cual permitirá traer a Nuevo León hasta 473 millones de metros cúbicos de agua al año mediante el acueducto que mediría 372 kilómetros de longitud.

La concesión establece que entre 2015 y 2026 Nuevo León puede trasvasar del Pánuco hasta 5 metros cúbicos por segundo (m3/s).

De acuerdo con algunos expertos, no hay mejor alternativa a largo plazo para Nuevo León que traer agua del Pánuco, y es un costo que tarde o temprano se deberá erogar.

El director de AyD, Juan Ignacio Barragán, puntualizó que dicho análisis lo realiza junto con su equipo de trabajo.

"Monterrey VI se está analizando, no hemos llegado a ninguna conclusión, pero sí se está analizando", señaló.

-¿Entonces eso no lo han descartado?, se le cuestionó -"No, no está descartado".

Barragán recalcó que, en caso de llevarse a cabo, la construcción tardaría hasta cinco años en quedar lista, por lo que más bien está siendo revalorado para enfrentar situaciones de escasez de agua en un futuro.

"Para fin de año no nos sirve, eso (Monterrey VI) se va a tardar cuatro a cinco años en construirse", acotó el funcionario estatal.

¿Que es Monterrey VI?

Monterrey VI es un proyecto que consiste en traer a Nuevo León hasta 473 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua al año de la cuenca del río Pánuco, equivalente a 15 m3/s.

Este volumen de líquido l garantizaría, según estimaciones, un abasto de 50 años hasta para seis millones de personas. Actualmente el consumo en la zona metropolitana de Monterrey es de 15.5 m3/s.

Para realizar el trasvase es necesario construir un acueducto de 372 kilómetros de la presa Cerro Prieto al acueducto Tapaón, en San Luis Potosí, el cual conecta con el río Pánuco.

Este proyecto tiene décadas de haberse ideado, pero fue el 14 de diciembre del 2011 cuando la Comisión Nacional del Agua le liberó a Nuevo León la concesión 09SLP112912/26HAGC11.