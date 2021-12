Evaden indemnizarlo tras accidente en juego de la Expo

El hombre que cayó de un juego mecánico en la Expo Guadalupe y que sufrió fracturas en su columna, continúa sin ser indemnizado por la empresa responsable

Por: Jesús Vargas

diciembre, 20, 2021 09:27

Nuevo León.- El padre de familia Gabriel Garza denunció que los organizadores de la feria en la Expo Guadalupe no lo han indemnizado por las lesiones que le resultaron tras la caída de un juego mecánico.

De igual forma, el joven señaló en entrevista que los gastos que ha generado la atención médica tras el accidente ascienden a $1.2 millones de pesos.

El pasado 26 de octubre Gabriel Garza y su hijo subieron a un juego mecánico en la feria instalada en la Expo Guadalupe para divertirse, pero minutos después de que inició el paseo en la atracción, un accidente provocó que la góndola del teleférico en el que viajaban cayera desde cerca de 3 metros de altura.

Aunque en total cuatro personas resultaron lesionadas, Gabriel se llevó la peor parte, al sufrir fractura en su columna.

"Me pusieron unas barras en la columna, se me quebró la lumbar en dos partes, la vértebra lumbar L1 y la L4", explicó el joven padre de familia.

Debido a ello le colocaron clavos quirúrgicos durante una cirugía en su espalda, la cual lo mantiene postrado en su cama desde el día del accidente y su recuperación podría demorar ocho meses más.

"Aún no puedo caminar, es por tiempo y me van a mandar a rehabilitación, todavía no inicio mi rehabilitación porque tenía que sanar primero la herida de la operación y la próxima semana a rehabilitación", puntualizó.

En todo este tiempo Gabriel Garza señaló que no ha recibido apoyo por parte de la empresa propietaria de los juegos mecánicos, a pesar de que le aseguraron que lo cubriría todo