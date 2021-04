Estudio cuestiona veto: 'Niños no son fuente de contagio'

Organismos como La Voz de la Infancia de Nuevo León, que aglutina a 500 padres de familia, indican que, mientras no se levante totalmente la restricción, los niños seguirán siendo "criminalizados" porque se les restringen sus derechos.

"En ciertos lugares o establecimientos sí se les sigue discriminando, se les hace el feo o no pueden entrar porque no hay mesas. Seguimos viendo que a todo mundo de les deja entrar y a los menores de 6 años no.

Ya no quieren salir de sus casas (los niños), te dicen: ´ay mami, no te quiero acompañar a la vuelta o no quiero ir contigo, porque no me dejan entrar´. Entonces se está viendo afectada la autoestima de los niños por esa discriminación que todavía sienten ellos", señaló Karla Castellanos, integrante del colectivo.