Este es el primer camión chino que llega a Nuevo León

Video: Info 7 Multimedia

El primer camión chino comprado por el gobierno de Nuevo León, ha llegado a la entidad y se espera esta semana llegue el resto de unidades.

Por: David Cázares

agosto, 30, 2022 17:05

No hay día que no llegué ni plazo que no se cumpla; ha llegado a Nuevo León el primer camión chino comprado por gobierno, mismo que tuvo un camino complicado, pues estuvo retenido en aduana por tres meses.

Se espera el arribo de 30 a 40 camiones y su inmediato equipamiento para que puedan comenzar su servicio en la zona metropolitana de Monterrey.

Según informó Valdez, los trabajos para la instalación de la tecnología necesaria deben tomar cuando mucho una semana, lo que quiere decir que la unidad que ya se encuentra en Nuevo León podría iniciar labores próximamente.