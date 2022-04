Estamos hartas de las amenazas: amigas de Debanhi

Ivonne y Sarahí narraron lo que vivieron la noche del 8 de abril y la madrugada del 9 de abril

Por: Patricia Agüero

abril, 27, 2022 13:46

Amenazas de muerte y acoso en redes sociales, es lo que llevó a las jóvenes Ivonne y Sarahí, quienes acompañaron a Debanhi a una fiesta antes de su desaparición, a romper el silencio.

En entrevista con Televisa, las jóvenes, quienes han sido atacadas desde que comenzó la búsqueda de Debanhi debido a que presuntamente la abandonaron, narraron lo que vivieron la noche del 8 de abril y la madrugada del 9 de abril.

Ivonne y Sarahí explicaron que antes de llegar a la fiesta en la quinta de Escobedo, estuvieron en una reunión en San Nicolás, pero se retiraron porque Debanhi dijo que estaba aburrida, por lo que pidieron un taxi por aplicación y el chofer fue Juan David Cuellar.

Juan David se dirige a la ubicación que le marcaron, Debanhi se baja, le marca a una amiga, pero esta nunca le contesta y de nuevo se sube al vehículo de alquiler y les dice a Ivoone y Sarahí que siguieran la fiesta en unas quintas, detallaron.

El taxista se ofrece a llevarlas y las deja en la quinta alrededor de las 12:30 am, pero presuntamente esta fiesta también ya había terminado. Afuera de este lugar había al menos seis hombres quienes las invitaron a ir a otro festejo y Debanhi acepta.

Cuando llegaron a la última fiesta, Ivonne y Sarahí detallaron que Debanhi se 'topó' con una amiga con la que estuvieron platicando y finalmente decidieron esperar a Debanhi afuera de la quinta porque también esa fiesta ya se había terminado.

De pronto, segundos después, Ivonne –quien apenas ese día había conocido a Debanhi-, le avisó a Sarahí que una persona la cargó y se la quería llevar "porque la vieron ya tomada".

Sarahí recuerda que un hombre la llevaba cargada y lo cuestionó a lo que le respondió que la iba a llevar a su casa, pero ella se lo impidió al decirle que Debanhi venía con ellas.

Finalmente Debanhi sale del baño y se dirige corriendo hacia la alberca del lugar, Sarahí intenta detenerla, pero comienza a darle manotazos y es cuando ella se aleja y Debanhi continúa corriendo alrededor de la alberca.

De acuerdo con Sarahí, otro joven se acerca para intentar calmar a Debanhi sin éxito.

La joven sale corriendo de la quinta y detrás de ella la siguen Ivonne y Sarahí, de nueva cuenta el mismo joven que previamente intentó calmarla, lo hace de nuevo, pero en esta ocasión es mordido y golpeado por Debanhi, según relatan.

Sarahí, nerviosa porque nunca había pasado una situación así con Debanhi, se puso a buscar en su celular con quien comunicarse porque "todo se estaba saliendo de control".

El taxista Juan David llegó a la quinta, y la primera que abordó el vehículo fue Debanhi y de acuerdo con Sarahí, intentaron subirse al carro, pero Debanhi les repetía que la dejaran en paz y cerró la puerta del vehículo.

Ivonne confesó que tuvo miedo al quedarse en la quinta porque ya era tarde y no tenían como irse a su casa y agregó que un joven se ofreció a sacarlas de la zona y las dejó en Sendero Apodaca.

En este momento, el taxista les envió la foto de Debanhi y les dijo que ella se bajó. También les pidió que regresaran por ella porque estaba mal, pero no tenían los recursos para hacerlo.

Asimismo, Sarahí revela que en varias ocasiones intentó comunicarse con el señor Mario Escobar, pero no tuvo éxito, incluso llamó por Instagram a una prima de Debanhi.

CAMBIARON SUS VIDAS POR COMPLETO

Ivonne y Sarahí confesaron que decidieron romper el silencio porque están cansadas de tener miedo de tantas amenazas.

"Tenemos amenazas de que nos van a matar, a desaparecer y varios comentarios hirientes en nuestras redes sociales", dijo Ivonne.

Detallaron que cerraron sus redes sociales porque desde la desaparición de Debanhi, su prima dio a conocer sus nombres y redes sociales, además de señalar que la habían abandonado.

"Preferimos no acercarnos porque ya nos llegaban amenazas. Temíamos por nuestra vida", mencionaron.

"Ya estamos hartas de todas las amenazas, todo lo que la gente dice de nosotras, claro que nuestras vidas también cambiaron por completo", expresó Sarahí.

Y agregó que le duele lo acontecido con Debanhi. "También me duele haber convivido cierto tiempo con ella y que ahorita no esté, que haya tenido que suceder todo esto, que se haya convertido en una tragedia una salida en la que sólo nos queríamos divertir", dijo Saraí con la voz entrecortada.

Por su parte, Ivonne dijo que tiene miedo de que lleguen a su casa y le hagan algo a su familia y comienza a llorar.

LAMENTAN LO SUCEDIDO

Sarahí dijo que lamenta lo que sucedió y nunca pensó que esto llegara hasta "ese extremo, yo se que a ellos les duele, a mi también me duele por toda la situación y lo siento mucho"

Por su parte, Ivonne también dijo que lamenta lo sucedido, pero que hicieron todo por intentar ayudar a Debanhi y ella no quiso.

"Nosotros no queríamos que llegara a ese extremo, intentamos ayudar hasta donde ella se dejó, que quede claro eso: no fue culpa de nosotras. Fue falso, nosotras no la dejamos a su suerte en la carretera, quisimos irnos todas juntas, pero ella no quiso", expresó Ivonne.

Y a la gente que las ataca les pidieron que "no crean todo lo que ven en redes sociales, todas las versiones son falsas, no fue culpa de nosotras, quiero que eso quede bien claro no fue culpa de nosotros", sentenció Ivonne.

