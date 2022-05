Espera papá de Debanhi que nuevo dictamen brinde certeza

Mario Escobar indicó que el nuevo dictamen que hará personal especializado le da más esperanza de que las cosas se van a hacer bien

Por: Rosalinda Tovar

mayo, 19, 2022 13:21

Comentarios

Mario Escobar, el padre de Debanhi, dijo que hasta ahora no se debe tomar como una verdad absoluta, la información que circuló la semana pasada a través del periódico español El País, donde se hablaba de que el cuerpo de la joven presentaba golpes que pudieron haber sido propinados por otra persona.

En entrevista para INFO7, indicó que esperarán el tercer dictamen que realizará personal especializado externo, el cual esperan dé certeza en la investigación sobre la muerte de su hija.

"Yo cuidé mucho esa necropsia durante más de 15 días, la cuidé con mi vida para que de repente cualquier persona se jacte de decirte que ´aquí tengo la verdad´, entonces pues no se vale, no se vale jugar con la vida de mi hija, no se vale lucrar con la vida de mi hija eso es reprobable", apuntó Escobar.

Señaló que se analizarán en conjunto la necropsia hecha por la Fiscalía General de Justicia del Estado y con la que se mandó a hacer por la familia, las cuales serán analizadas por especialistas, tanto de Nuevo León como de la Comisión de Búsqueda Nacional, antropólogos y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

"Todo esto nos va a dar la certeza de tener una sola opinión, no se va a descartar ni la necropsia que nosotros hicimos, ni la autopsia que se hizo por parte de la Fiscalía.

"Ese dictamen lo va a decir gente especializada, gente que no tiene ningún problema en decir la verdad, y qué es lo que estoy esperando (...) saber que dentro de mi hipótesis si la mataron y ya empezar a buscar a los presuntos culpables, en determinado dado caso que eso se compruebe", subrayó el padre de Debanhi.

Añadió que esta intervención le da más esperanza de que las cosas se van a hacer bien.

"Tengo más certeza y más esperanza porque porque es gente externa gente que viene a aportar a lo mejor algo que no se dio algo aquí en Nuevo León y que de alguna manera al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador me ha dado la confianza", concluyó Escobar.