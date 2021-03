Escasea en hospitales del IMSS material para las pruebas de sangre

Esta situación se suma a las denuncias de falta de medicamentos para tratar el cáncer, así como de desabasto en vacunas contra la influenza y la tuberculosis, en la citada delegación del IMSS, que encabeza Karla López. Desde principios de este mes de marzo, varias clínicas del IMSS en Nuevo León han reportado a sus derechohabientes el no contar con el material para realizar exámenes médicos, mismos que son indispensables para detectar y monitorear enfermedades como la diabetes, hipertensión e insuficiencia renal.

Los derechohabientes se han topado con que los exámenes que les indican sus médicos familiares no se los entregan o se los dan incompletos porque "no hay reactivos" para realizarlos o porque las máquinas no funcionan. Por lo cual, tienen que buscar realizarlos en clínicas privadas, a muy altos costos.

Esto sucede en unidades como la clínica 68, ubicada en la colonia Rancho Viejo; la 30, situada en la Carretera a Reynosa y Serafín Peña y la 33, de avenida Félix U. Gómez.

Eso se comprobó tanto por reportes de los afectados como en un recorrido que realizó INFO7 por esos lugares.