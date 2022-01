'Es acertado mantener las escuelas abiertas': ONG´s

Avalan asociaciones civiles la decisión del gobierno de Nuevo León de mantener las clases presenciales tras receso decembrino

Por: Rosalinda Tovar

enero, 07, 2022 09:38

Nuevo León.- Tras confirmarse que habrá regreso a clases presenciales luego de las vacaciones decembrinas, representantes de asociaciones civiles y activistas ven la decisión como acertada y correcta.

Cerrar las escuelas nuevamente, dijeron, sólo agravaría el atraso académico porque la educación a distancia es un fracaso y prueba de ello es que muchos niños no tienen ni aparatos electrónicos para conectarse.

Voceros de organismos como La Voz de la Infancia, el Instituto Ciudadano de Consultoría Familiar y Promoción de Paz que se han opuesto al cierre de escuelas dijeron que por fin hay un gobierno que escucha a los padres de familia.

"Los padres de familia en su mayoría estamos a favor del regreso a clases, y de que no haya más suspensiones, creemos que es una medida correcta y qué bueno que se nos tome en cuenta y que se escuche la voz de los padres de familias.

"Consideramos que la educación también se debe de priorizar y ya sabemos las medidas que hay que tomar, todos estamos conscientes de lo que sí hay que hacer, los colegios tienen sus protocolos ya implementados, entonces no vemos el porqué no haya este regreso a clases", dijo Zally Alanís, de la Voz de la Infancia.

Consuelo Bañuelos, de Promoción de Paz, afirmó que está comprobado que la educación a distancia no funciona, además de que hay miles de niños que no tienen dispositivos electrónicos y que por no ir a la escuela hay miles de niños que pese a estar en edad, no saben leer ni escribir.

"Los niños y las niñas no tienen aparatos, no tienen Internet, no tienen forma, o el Internet que tienen es demasiado caro porque utilizan los datos del celular, entonces con las debidas distancias y las debidas medidas, creo que la presencialidad es lo mejor.

"La realidad de las cosas es que la virtualidad en comunidades que son vulnerables, es muy complicada", consideró la activista.

"Creo que a este punto, ya es imposible volver a suspender las clases porque los niños definitivamente están rezagados, y apenas están volviendo a retomar, unos poniéndose al corriente, otros volviendo a la rutina de ir a la escuela, apenas se están acostumbrando otra vez y volverlos a encerrar sería un error", indicó", secundó Alanís.

Con información de elhorizonte.mx