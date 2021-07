Equipo de robótica de la UANL apoya terapias de rehabilitación

Nuevo León.- Tigres 6652 es el equipo de robótica representativo de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Es decir: no es sólo un equipo de robótica, su objetivo es llevar las áreas STEM ( Science , Technology , engineering and Math ) hacia el siguiente nivel, creando diversos proyectos que ayuden a la comunidad.

El Equipo participa actualmente en la liga mundial FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology).