Entrega estado títulos de propiedad a 185 familias

Foto: Cortesía

185 familias regias recibieron títulos de propiedad y ratificación de escrituras durante un evento encabezado por Samuel Garcia

Por: Brian Jiménez

junio, 16, 2022 18:52

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó este jueves la entrega de escrituras y ratificación de propiedad y explicó que durante su administración apoyará a las familias de escasos recursos para que además de las escrituras, cuenten con una vivienda digna en el municipio de Salinas Victoria.

Fomerrey, benefició con referida entrega a 185 familias que habitan que habitan predios irregulares o que están en vías de escriturarlos.

Por otro lado, Eugenio Montiel Amoroso, Director Ejecutivo de Fomerrey y Director General del Instituto de la Vivienda, señaló que su dependencia trabajará para que más de mil 500 familias de la zona cuenten con una vivienda propia. Del mismo modo, se regularizarán los asentamientos en los que se han establecido más de mil familias del estado.

El evento que tuvo lugar en el Centro Social de Salinas Victoria, Samuel García en compañía del titular de Fomerrey y Alcalde Salinas, Raúl Cantú de la Garza, de forma simbólica entregaron 10 de las 101 escrituras que acreditan como propietarios legales de sus tierras a los beneficiarios.

Además se realizó la entrega de 84 ratificaciones que les da la certeza a los ciudadanos de que obtendrán sus escrituras a corto plazo.

"Así como la política da momentos muy duros, también da momentos muy bonitos como el que hoy estoy viviendo y eso vale todo el esfuerzo; ver familias como la tuya que ya tienen seguridad de su tierra, que ya tiene su testamento, eso es a lo viene uno a ser política a servir, yo con esto me doy por agradecido de que me inviten a este tipo de eventos cuando entregamos escrituras, pero hay que ir más allá, yo creo que no basta con la escritura, tenemos que encontrar un mecanismo para encontrar; el techo, el piso, encontrar el material, el tinaco para cuando llueva y poder recuperar algo de agua y sin duda, guiar a las familias a que puedan tener todos los servicios.", dijo el gobernador.

