Encuesta se hizo de 'mala leche' y en momento indebido: Mauricio Fernández

San Pedro.- Al sostener el reto que lanzó ayer a un periódico local, el candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro, Mauricio Fernández dijo que la encuesta que se hizo en dicho medio no tiene validez, y además fue hecha de "mala leche".

En entrevista exclusiva para Azteca Noticias, Fernández mencionó que esta evaluación se hizo durante el proceso de vacunación en el municipio, en el que participó Miguel Treviño, actual alcalde y quien busca reelegirse.

"Sinceramente se hace una encuesta en un momento que no es parejo, que estaban vacunando y además con un protagonismo enorme de Miguel, como si el fuera el gran vacunador por decirle de alguna forma, cuando todo mundo sabemos que es un programa federal y que por cierto, San Pedro no fue ni siquiera de los primeros.

"Esa diferencia pues es absolutamente no razonable y yo hice un reto al periódico de que obviamente yo no creo en esa encuesta para nada, además se me hace que esta hecha de muy mala leche en esos días", señaló.

El aspirante por el partido albiazul, dijo que hasta ahora no ha recibido respuesta al reto que hizo en defensa de su equipo.

"Hasta ahorita nadie me ha hablado, por lo menos yo dejé una constancia de que no acredito esa encuesta hecha en un momento dado indebido y por lo tanto, darles cuenta de que no tiene ninguna validez.

"Es simplemente decir, oigan repelo, ¿que quieren que les diga? no pueden publicar nada más lo que se les ocurra cuando quieran, como quieran, yo creo que hay que tener derechos e intereses que tenemos que defender, y hay un esfuerzo de todo mi equipo que esta echándole todas las ganas en el proceso electoral", refirió.

Fernández finalizó asegurando que hasta ahora por información con la que cuenta, la elección va empatada, la cual espera una diferencia sta en este y el mes entrante.