Enamorados en cuarentena: 'Mi mayor regalo es verlo respirar'

Son muchas las parejas que durante casi un año han tenido que enfrentarse al Covid-19, sin que afecte su relación

| 14/02/2021 | ionicons-v5-c 19:41 | Sharai Rocha |

MONTERREY.- La crisis ocasionada por Covid-19 ha provocado que muchas parejas tengan que pasar el Día de San Valentín, por separado.

Durante la pandemia, los enamorados no solo en este día tan especial se han visto afectados, ya sean novios, matrimonios o comprometidos, por miedo al virus han decidido posponer citas, bodas e incluso encuentros sexuales.

Info7 se dio a la tarea de hablar con tres parejas que cuentan cómo han sobrellevado su relación sin verse afectados por el confinamiento.

Casados, pero "separados" por Covid-19:

La primera pareja quienes prefieren mantenerse en anonimato, se trata de un matrimonio de 6 años de casados, quienes comentan lo extraño que vivieron luego de que solo uno de ellos se contagió.

"Fue complicado porque primero creí que mi esposo estaba infectado, pero se hizo la prueba y resultó negativo. Mientras no sabíamos si tenía o no, se quedó días en el cuarto y yo no permitía que bajara, y solo él usaba el baño de arriba", contó.

"Ya estaba muy fastidiado el pobre, porque teníamos que tener los resultados de la prueba para que saliera del cuarto, si era negativo", dijo.

La mujer agregó que cuando él se hizo la prueba, ella aprovechó para hacérsela, y la sorpresa que se llevaron fue que la de ella sí salió positiva.

"Lo bueno fue todo el tiempo estuvimos por separado, pero jamás creí que yo era la que estaba contagiada, ¡y yo lo tenía encerrado a él!", expresó la mujer.

Agregaron que afortunadamente ambos trabajaban a distancia.

"Me sentía un poco mal con él en ese momento porque todo el tiempo lo traté como el que tenía el virus; es algo que me reprochará siempre", dijo.

Covid-19 no los deja reunirse de nuevo:

Por otro lado, dos novios no se han podido ver en más de ocho meses y ya tenían planes de boda, luego de que Jorge (el novio), resultara contagiado por Covid-19, ha causa de haber acudido a un funeral-

El joven en ese entonces decidió permanecer a distancia de la persona que más ama.

"Yo no creía en este virus, pero una vez que me dio, entendí que no es fácil. Mi novia y nos veíamos de todos modos, pero falleció un pariente y desde ahí nos alarmamos", contó.

"Preferí que ella se quedara en su casa porque estaba haciendo homeoffice, y yo si tenía que ir a la oficina. Cuando ya empezaron a abrir negocios le dije que si le parecía volver a vernos, ya habían pasado como tres meses de que contagié, pero ella me dijo que tenía sospechas de tener Covid, ya que su hermano se había hecho la prueba", dijo.

"Después resultó que sí tenía, y ahora ella era la que tenía que estar en cuarentena. Después uno de sus parientes murió y se vinieron más casos de infectados en nuestras familias. Aunque dicen que obtienes cierta inmunidad después del contagio, la verdad es que ambos tenemos miedo de volver a pasar por un contagio peor, no se sabe", agregó.

"El mejor regalo es verlo respirar":

Así como los casos ya mencionados de parejas, hay otras que se ven afectadas en un día especial como hoy, en pleno San Valentín, pues Laura, lamenta pasar este día sin su novio, quien en estos momentos está en cuarentena y conectado a un respirador.

"No está tan grave, pero me pone triste verlo así. Sé que es un día que pasará desapercibido. Ahora si que no importan los regalos o ese tipo de cosas, para mí es mucho más importante poder verlo respirar bien", expresó.

"Él está en su casa, entonces me mantengo al tanto de él por WhatsApp, videollamadas, o le pregunto a su mamá si ya comió", dijo.

"Yo no me contagié debido a que no nos habíamos visto por motivos laborales. Después me dijo que en su trabajo varios resultaron positivos, por eso me dijo que tenía miedo de tener y de contagiarme, entonces no nos veíamos y su prueba salió positiva, y luego se comenzó a sentir mal, entonces... estoy preocupada pero con fe en que se va a recuperar", finalizó.

Celebra San Valentín a distancia con tu pareja sin caer en aburrimiento:

No solo en este especial día podrás aplicar las ideas que a continuación puedes poner en práctica con tu pareja para no caer en el aburrimiento por el confinamiento.

- Opta por videollamadas: Con la ayuda de la tecnología y redes sociales, podrás pasar este día especial por esta vía.

- Película a distancia: Opten por ver una película y después comentarla vía mensajes o llamada.

- Videojuegos online: Un juego es otro plan perfecto. 'Apalabrados' es una opción o la aplicación de 'UNO!', el popular juego de cartas a distancia.

- Compartan música: Es momento de dedicarle a esa persona especial, esa canción que siempre te recuerda a él o a ella.

¡Ánimo, muy pronto volverán a verse y abrazarse más fuerte!